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Шашлык или жареные муравьи: что едят зрители в кинотеатрах мира
На что только не идут кинотеатры, чтобы привлечь своих зрителей — в Минске предлагают вишневый, шоколадный, карамельный попкорн, который можно смешать с воздушной кукурузой со вкусом сыра и васаби. Казалось бы, куда больше, но все же в некоторых странах зрители предпочитают попкорну сытный ужин в виде шашлыка или рыбы на гриле.
Индия
В индийских кинотеатрах можно найти и традиционную уличную еду. Например, самосы — это пирожки с начинкой из овощей или бобовых и овощей, обязательно со специями — имбирем, кумином, перцем. В Индии это одно из наиболее популярных блюд, которое едят практически повсеместно. В многочисленных лавочках на улицах такой пирожок стоит всего пару наших рублей, в ресторанах дороже.
Мексика
В мексиканских кинотеатрах предпочитают кушать тостилокос — это чипсы тортильи, обильно политые острым соусом. Также блюдо дополняется огурцом, фасолью, арахисом и заправляется соком лайма.
Греция
В Греции на улочках городов почти на каждом углу продаются классические маленькие шашлычки сувлаки из свинины или курицы, запеченные на углях. Обычно их едят, макая в соус дзадзыки, с картофелем фри и хрустящей горячей лепешкой, или кусочками белого хлеба, поджаренного на решетке. В том числе сувлаки можно найти в кинотеатрах под открытым небом.
Израиль
В Израиле фалафель настолько популярен, что считается национальным блюдом и в некоторой степени символом страны. Сытные шарики из измельченного нута продают в кинотеатрах, завернув в конверт из питы.
Тайвань
Куриное мясо в золотистом кляре широко распространено на Тайване. Блюдо под названием «Куриный попкорн» можно увидеть и в ресторанах, и у продавцов уличной еды, и в кинотеатрах.
Барбадос
Практически все блюда Барбадоса подают с особой местной приправой, называемой «перечный соус». В кинотеатрах под открытым небом можно найти рыбные шарики из свежевыловленной рыбы, муки и специй.
Колумбия
В Колумбии предпочитают обжаренных муравьев — необычная альтернатива нашему попкорну. Оказывается, что у муравьев довольно приятный вкус, который чем-то напоминает жареный бекон. Правда это или нет, скорее всего, попробовать закуску решится не каждый.
Япония
Всем известно, что в Японии самая популярная еда — морепродукты. Ассортимент снеков, которые можно купить в кино, яркое тому подтверждение. Здесь, например, можно найти ирико — снек из сушеной рыбки иваси или анчоусов.
Южная Корея
В Южной Корее зрители предпочитают жареные каштаны. А еще здесь, как и во многих других азиатских странах, очень любят сушеных кальмаров.
Финляндия
Если в предыдущих странах предпочитали больше овощные, мясные блюда, то в кинотеатрах Финляндии посетители любят кушать желатиновые конфетки, которые напоминают мармеладных мишек. В кинотеатрах вы найдете множество киосков, где представлены различные виды конфет.
Китай
Китайские зрители любят соленый чернослив, который также можно встретить в Мексике. А еще предпочитают подсолнечные семечки и сушеных кальмаров.
Нидерланды
Голландские любители кино не приходят в зрительный зал без пакетика с лакричными сладко-острыми леденцами, которые делают из корня солодки.
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