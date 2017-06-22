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Шашлык или жареные муравьи: что едят зрители в кинотеатрах мира

23.06.2017 14:35 — Разное | Tut.by  
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На что только не идут кинотеатры, чтобы привлечь своих зрителей — в Минске предлагают вишневый, шоколадный, карамельный попкорн, который можно смешать с воздушной кукурузой со вкусом сыра и васаби. Казалось бы, куда больше, но все же в некоторых странах зрители предпочитают попкорну сытный ужин в виде шашлыка или рыбы на гриле.

Индия


imago/Indiapicture/EAST NEWS

В индийских кинотеатрах можно найти и традиционную уличную еду. Например, самосы — это пирожки с начинкой из овощей или бобовых и овощей, обязательно со специями — имбирем, кумином, перцем. В Индии это одно из наиболее популярных блюд, которое едят практически повсеместно. В многочисленных лавочках на улицах такой пирожок стоит всего пару наших рублей, в ресторанах дороже.

Мексика


ryanandelizabethshideler.blogspot.com

В мексиканских кинотеатрах предпочитают кушать тостилокос — это чипсы тортильи, обильно политые острым соусом. Также блюдо дополняется огурцом, фасолью, арахисом и заправляется соком лайма.

Греция


DEPOSITHOTOS.COM

В Греции на улочках городов почти на каждом углу продаются классические маленькие шашлычки сувлаки из свинины или курицы, запеченные на углях. Обычно их едят, макая в соус дзадзыки, с картофелем фри и хрустящей горячей лепешкой, или кусочками белого хлеба, поджаренного на решетке. В том числе сувлаки можно найти в кинотеатрах под открытым небом.

Израиль


EAST NEWS

В Израиле фалафель настолько популярен, что считается национальным блюдом и в некоторой степени символом страны. Сытные шарики из измельченного нута продают в кинотеатрах, завернув в конверт из питы.

Тайвань


blog.roodo.com

Куриное мясо в золотистом кляре широко распространено на Тайване. Блюдо под названием «Куриный попкорн» можно увидеть и в ресторанах, и у продавцов уличной еды, и в кинотеатрах.

Барбадос


luckyhorseshoe.bb

Практически все блюда Барбадоса подают с особой местной приправой, называемой «перечный соус». В кинотеатрах под открытым небом можно найти рыбные шарики из свежевыловленной рыбы, муки и специй.

Колумбия


Wikipedia Commons

В Колумбии предпочитают обжаренных муравьев — необычная альтернатива нашему попкорну. Оказывается, что у муравьев довольно приятный вкус, который чем-то напоминает жареный бекон. Правда это или нет, скорее всего, попробовать закуску решится не каждый.

Япония


justonecookbook.com

Всем известно, что в Японии самая популярная еда — морепродукты. Ассортимент снеков, которые можно купить в кино, яркое тому подтверждение. Здесь, например, можно найти ирико — снек из сушеной рыбки иваси или анчоусов.

Южная Корея


EAST NEWS

В Южной Корее зрители предпочитают жареные каштаны. А еще здесь, как и во многих других азиатских странах, очень любят сушеных кальмаров.

Финляндия


pixabay.com

Если в предыдущих странах предпочитали больше овощные, мясные блюда, то в кинотеатрах Финляндии посетители любят кушать желатиновые конфетки, которые напоминают мармеладных мишек. В кинотеатрах вы найдете множество киосков, где представлены различные виды конфет.

Китай


DEPOSITPHOTOS.COM

Китайские зрители любят соленый чернослив, который также можно встретить в Мексике. А еще предпочитают подсолнечные семечки и сушеных кальмаров.

Нидерланды


zwanger.blog.nl

Голландские любители кино не приходят в зрительный зал без пакетика с лакричными сладко-острыми леденцами, которые делают из корня солодки.

Купить билеты в кино можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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