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Выход там: политолог о годовщине Brexit и расколе западного мира

23.06.2017 14:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В пятницу, 23 июня, исполняется ровно год с того момента, как Великобритания в ходе референдума сделала выбор в пользу выхода из Евросоюза, когда более 51% всех пришедших на избирательные участки проголосовали за Brexit. Как может продолжиться процесс выхода стран из Евросоюза и кто сегодня побеждает в противостоянии — евроскептики или еврооптимисты, на радио Sputnik Беларусь рассуждает политический эксперт Петр Петровский.

Выход там: политолог о годовщине Brexit и расколе западного мира
© REUTERS Peter Nicholls
Европейцы уверены, что за Великобританией из ЕС выйдут и другие страны

"Элиты Евросоюза очень хорошо объединились между собой, не допустили в Австрии "австрексит" и для этого совершили колоссальные действия, переделывали выборы, проводили третий тур, чтобы ни в коем случае не победили австрийские евроскептики и не принесли посреди Европы свободную от Евросоюза страну", — привел пример Петровский.

С другой стороны, политолог обратил внимание на ситуацию в Нидерландах, когда местные либералы позаимствовали у евроскептиков их лозунги, чтобы на выборах в марте текущего года отобрать часть электората и также не допустить, чтобы Нидерланды вышли из состава Евросоюза. 

"Французы, тем временем сыграли в новую формулу, они разбили и разоблачили все старые партии, чтобы ни в коем случае не допустить на вершину власти Ле Пен с ее достаточно радикальными по отношению к Евросоюзу и Брюсселю лозунгами. Но, несмотря на это, Ле Пен стала депутатом парламента и в 4 раза увеличила представительство собственной партии в национальном собрании", — отметил Петровский.

Выход там: политолог о годовщине Brexit и расколе западного мира
© Sputnik / Елена Васильева
Год после британского референдума Brexit: кто в очереди на выход из ЕС?

Наблюдая за происходящими процессами, можно сделать вывод о том, что элиты Евросоюза обеспокоены, особенно, на фоне прихода к власти ДональдаТрампа и консолидации англосаксонского мира на внутреннем положении дел. С другой стороны, происходящее можно охарактеризовать как раскол западного мира.

"Впервые после холодной войны и даже со времен Гитлера западный мир оказался расколот на две части: англосаксов — британцев и американцев, с одной стороны, и континентальную Европу, с другой. При этом у них нет общего видения санкционной политики в отношении России", — сказал Петровский.

Полную версию беседы с политическим экспертом Петром Петровским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В первую годовщину Brexit политолог Петр Петровский проанализировал нынешнее противостояние евроскептиков с еврооптимистами и дальнейшие перспективы выхода стран...

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