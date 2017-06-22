На форуме «АТОМЭКСПО-2017» подписано рекордное количество соглашений





На форуме «АТОМЭКСПО-2017» заключено рекордное количество (более 50) соглашений, как межгосударственных, так и коммерческих.

В частности, было подписано девять межправительственных договоренностей. Был подписаны соглашения с Суданом, Эфиопией и Угандой. Все они предусматривают совместную работу в области использования атомной энергии в мирных целях. Судан и Эфиопия стали двумя из четырех стран (оставшиеся две – Колумбия и Шри-Ланка), впервые принявших участие в «АТОМЭКСПО». Подписанные со странами из Африки документы создают хороший задел для роста присутствия Росатома на «Черном континенте», где потребность в новых энергоисточниках проявляется в настоящий момент наиболее остро, сообщает Министерство энергетики Беларуси.

Бизнес-договоренности составили около 60% от общего числа. Первой из них, безусловно, следует отметить соглашение о продаже трем турецким компаниям - «Дженгиз Холдинг», АО «Колин Иншаат» и АО «Кальон Иншаат» - 49% в компании, реализующей проект по сооружению АЭС «Аккую». Оно было подписано 19 июня 2017 года, в первый день работы форума. Сумма сделки не разглашается, но она была названа крупнейшей в мире частной инвестицией в атомную энергетику за последние 17 лет. Подписанное соглашение обеспечивает возможность привлечения необходимых объемов заемного финансирования и стало первым в мировой практике примером привлечения внешних инвестиций в атомно-энергетический проект, реализуемый по схеме ВОО (build-own-operate/«строй-владей-эксплуатируй»).

Кроме того, в рамках форума достигнута договоренность, что Росатом будет использовать технологии компании Lagerwey (Нидерланды) по производству ветроустановок и инвестировать средства в ветропарки на территории Российской Федерации. Соглашение с голландской компанией подтверждает твердые обязательства сторон, в том числе по локализации производства в объеме более 65%. «Мы предлагаем инновационную разработку, простую для России схему логистики агрегатов и комплектующих, а также свой опыт в становлении ветроэнергетики», – отметил глава Lagerwey Хьюб Морелис.

Согласно проекту Росатома, в течение 2018 - 2022 годов в России будут созданы ветропарки суммарной мощностью почти 1 ГВт. В следующем году запланирован ввод в строй завода по производству элементов ветроустановок, а первые станции начнут эксплуатироваться в Адыгее с 2019 года.