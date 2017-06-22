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На крыше магазина Apple сделали гигантский "MacBook Air"
Крыша нового магазина, который строится для Apple в центре Чикаго, была возведена еще весной, но только в середине июня ее дополнили элементом, который привлек внимание журналистов и пользователей соцсетей,
Форма крыши, цвет и помещенный в центр логотип-«яблоко» превратили ее в гигантский «MacBook Air».
В изначальном проекте лондонской дизайнерской фирмы Foster+Partners крыша была стеклянной, как и все здание. В марте Chicago Tribune сообщила, что наверху может появиться логотип бренда, однако подробности тогда не были известны.
Эта же фирма работала над магазинами бренда в Сингапуре и Ханчжоу.
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"Ноутбук" будет находиться в Чикаго.
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