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ХК "Динамо-Минск" расторг контракт с Крэйгом Вудкрофтом

23.06.2017 15:31 — Разное | Ежедневник  
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ХК "Динамо-<a href="http://minsk.21.by" class="tag-link">Минск</a>" расторг контракт с Крэйгом Вудкрофтом

Главный тренер ХК "Динамо-Минск" покидает команду "по соглашению сторон".

Как сообщила пресс-служба хоккейного клуба "Динамо-Минск", инициатива об увольнении исходила от самого Крэйга Вудкрофта. При этом решение главного тренера стало неожиданностью для членов команды. Клуб готов был и дальше работать со своим тренером, но тот настоял на своем увольнении.

"Мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия", – сообщила пресс-служба клуба.

Крэйга Вудкрофта поблагодарили за работу и пожелали успеха на новом месте, которое пока еще неизвестно.

Сейчас ХК "Динамо-Минск" находится в активном поиске нового главного тренера. О предположительных кандидатурах пока ничего не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер ХК "Динамо-Минск" покидает команду "по соглашению сторон".

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