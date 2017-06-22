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ХК "Динамо-Минск" расторг контракт с Крэйгом Вудкрофтом
23.06.2017 15:31 — Разное | Ежедневник
Главный тренер ХК "Динамо-Минск" покидает команду "по соглашению сторон".
Как сообщила пресс-служба хоккейного клуба "Динамо-Минск", инициатива об увольнении исходила от самого Крэйга Вудкрофта. При этом решение главного тренера стало неожиданностью для членов команды. Клуб готов был и дальше работать со своим тренером, но тот настоял на своем увольнении.
"Мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия", – сообщила пресс-служба клуба.
Крэйга Вудкрофта поблагодарили за работу и пожелали успеха на новом месте, которое пока еще неизвестно.
Сейчас ХК "Динамо-Минск" находится в активном поиске нового главного тренера. О предположительных кандидатурах пока ничего не сообщается.
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Главный тренер ХК "Динамо-Минск" покидает команду "по соглашению сторон".
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