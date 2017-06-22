Налоговые консультанты могут появиться в Беларуси уже в 2017 году





Институт налоговых консультантов может заработать в Беларуси уже до конца года, заявил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.

"Мы планируем, что уже до конца года будет принят указ, который регламентирует эту деятельность - налоговое консультирование - как вид предпринимательской деятельности. И в этом году планируем, что первые шаги по формированию этого вида предпринимательской деятельности сделаем. Сегодня проект указа одобрен на Президиуме Совета министров и будет направлен в Администрацию Президента", - заявил Владимир Муквич началом финальной конференции МНС и ПРООН "Содействие созданию института налоговых консультантов в Республике Беларусь", сообщило БЕЛТА.

Напомним, что совместный проект Программы развития ООН и МНС реализуется с февраля 2014 года и направлен на улучшение бизнес-среды и инвестиционного климата путем создания в Беларуси института налоговых консультантов. Первоначально предполагалось, что первые налоговые консультанты появятся в Беларуси уже очень 2015 года, но процесс затянулся на несколько лет.

Информация по делу

Налоговое консультирование - международный стандарт налогового обслуживания юридических и физических лиц, а также вид предпринимательской деятельности в большинстве стран мира. В Беларуси налоговое консультирование также включат в общегосударственный классификатор "Виды экономической деятельности", а в вузах введут специальность "налоговый консультант". Его определение звучит как "квалифицированный (сертифицированный) посредник между налоговым органом и налогоплательщиком", так называемый омбудсмен в вопросах налогов с соответствующим принятием на себя риска через обязательное страхование.