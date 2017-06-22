Kia представила Rio нового поколения для России

Автомобиль стал больше предшественника, получил новый двигатель и может комплектоваться камерой заднего вида, кожаным салоном и подогревом задних сидений, сообщает Autonews.ru .





На закрытом мероприятии в Санкт-Петербурге Kia показала седан Rio четвертого поколения для российского рынка. Автомобиль поступит в продажу в августе, а в ближайшее время новинка встанет на конвейер в Ленобласти, сообщает пресс-служба корейской компании.

Автомобиль стал больше по сравнению с предшественником: колесная база выросла на 30 мм (2600 мм), длина увеличилась на 23 мм (4400 мм), а ширина — на 40 мм (1740 миллиметров). Дорожный просвет Kia Rio остался без изменений и составляет 160 миллиметров.





Объем багажника при этом, наоборот, сократился — с 500 до 480 литров. Это произошло из-за измененной геометрии задней подвески. Производитель заявляет, что внутри Rio стало значительно больше места. Так, пассажиры заднего дивана получили дополнительные 18 мм в плечах и 24 мм для ног. Кроме того, инженеры увеличили объемы топливного бака (с 43 до 50 л), а также бачка омывателя (с 4 до 4,6 литра).

Автомобиль предложат покупателям с двумя бензиновыми моторами на выбор. В начальных версиях Rio оснащается 1,4-литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил. Этот новый двигатель серии Kappa подходит под минимальные ставки транспортного налога.





В более дорогих модификациях Rio получил агрегат объемом 1,6 л (123 лошадиные силы). Этот же мотор ставился и на седан предыдущего поколения. Трансмиссий предложат две: шестиступенчатые МКП и «автомат».

Модель после смены получила ряд новых опций. В частности, в дорогих комплектациях Rio оснащается кожаным салоном. Кроме того, доступна система бесключевого доступа, дистанционное открытие багажника, подогрев задних сидений, мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида и светодиодные фонари. Цены и комплектации нового Rio корейский бренд обещал объявить ближе к старту продаж.





С запуском нового Kia Rio в кузове седан завод в Ленобласти прекратил производство хэтчбека предыдущего поколения.