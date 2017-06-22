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В Минске мужчина из ревности повредил машину нового возлюбленного своей супруги

23.06.2017 16:39 — Разное | Tut.by  
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В Минске милиционеры задержали мужчину, который из ревности повредил автомобиль нового возлюбленного своей супруги. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.


Фото: УГКСЭ по Минску

В милицию обратился мужчина, который рассказал, что при неизвестных обстоятельствах был поврежден его Volkswagen Jetta, припаркованный по улице Заславской.


Фото: УГКСЭ по Минску

Сотрудники милиции установили, что к повреждению авто причастен ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение кражи и незаконный оборот наркотиков, минчанин. Таким образом он решил отомстить сыну заявителя, который эксплуатирует поврежденный автомобиль.

— Выяснилось, что ранее супруга подозреваемого ушла от него к сыну заявителя и отказывалась возвращаться. Узнав от знакомых, что сразу после развода она собирается выйти замуж за своего возлюбленного, минчанин пришел на парковку и ножом порезал шины, а также поцарапал кузов авто, — сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.


Фото: УГКСЭ по Минску

РОСК возбудил по данному факту уголовное дело по ч.1 ст. 218 УК Беларуси (Умышленное повреждение чужого имущества). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на 2 года.

 
Теги: Минск
 
 
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РОСК возбудил по данному факту уголовное дело по ч.1 ст. 218 УК Беларуси (Умышленное повреждение чужого имущества).

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