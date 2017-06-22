|
В Минске мужчина из ревности повредил машину нового возлюбленного своей супруги
В Минске милиционеры задержали мужчину, который из ревности повредил автомобиль нового возлюбленного своей супруги. Об этом
В милицию обратился мужчина, который рассказал, что при неизвестных обстоятельствах был поврежден его Volkswagen Jetta, припаркованный по улице Заславской.
Сотрудники милиции установили, что к повреждению авто причастен ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение кражи и незаконный оборот наркотиков, минчанин. Таким образом он решил отомстить сыну заявителя, который эксплуатирует поврежденный автомобиль.
— Выяснилось, что ранее супруга подозреваемого ушла от него к сыну заявителя и отказывалась возвращаться. Узнав от знакомых, что сразу после развода она собирается выйти замуж за своего возлюбленного, минчанин пришел на парковку и ножом порезал шины, а также поцарапал кузов авто, — сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.
РОСК возбудил по данному факту уголовное дело по ч.1 ст. 218 УК Беларуси (Умышленное повреждение чужого имущества). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на 2 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РОСК возбудил по данному факту уголовное дело по ч.1 ст. 218 УК Беларуси (Умышленное повреждение чужого имущества).
|
Архив (Разное)
Комментарии