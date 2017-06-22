Пьяный бесправник, насмерть сбивший женщину в Гродно, ехал со скоростью не менее 124 км/ч

Следователи завершили расследование ДТП, в котором по вине пьяного бесправника погибла женщина.

Напомним, Гродно пьяный водитель на Mazda, скрываясь от ГАИ, сбил на тротуаре женщину. Она умерла в больнице">авария произошла 20 апреля, около 05.45, на развязке проспекта Космонавтов с улицей Буденного в Гродно. Пьяный водитель Mazda, скрываясь от погони ГАИ, не справился с управлением и допустил занос, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар и сбил 45-летнюю женщину. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где позже она умерла.

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По данному факту УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело. В отношении водителя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

— Следователи установили, что мужчина не имеет права управления транспортными средствами, управлял автомобилем без включенных фар ближнего света, не выполнил законное и понятное ему требование сотрудника ГАИ об остановке и, избегая задержания, продолжил движение со скоростью не менее 124 км/ч, — сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



Фото: Игорь Ремзик

Кроме того, при совершении дорожно-транспортного происшествия водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила почти 2 промилле.

— Изучение личности обвиняемого показало, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за особо злостное хулиганство и, имея не снятую и не погашенную судимость, во время отбывания наказания на путь исправления не стал. С марта по ноябрь 2016 года он уклонялся от отбывания наказания в виде ограничения свободы, — отметили в СК.



Фото: Игорь Ремзик

Обвиняемому инкриминировано совершение двух преступлений: нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь) и уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ст. 415 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Свою вину в их совершении он признал полностью.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.