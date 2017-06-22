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Кубок конфедераций: восемь самых ярких фанатов восьми сборных

23.06.2017 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Россия впервые принимает Кубок конфедераций. Футбольный турнир принимает четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Борьбу за трофей ведут сильнейшие сборные со всех континентов — Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия и Камерун. Три команды — Россия, Португалия и Чили — поборются за трофей впервые. 

Кубок конфедераций: восемь самых ярких фанатов восьми сборных
© Sputnik Александр Вильф
Кубок конфедераций: австралийцы удивились приятному сюрпризу в Сочи

Сборные поделены на две группы А и В. В полуфинал выйдут команды, занявшие первые два места в своих квартетах. Матчи 1/2 состоятся 28 июня в Сочи и 29 июня в Казани. Финал примет Санкт-Петербург 2 июля, в этот же день в Москве пройдет поединок за бронзу.

Интересно, что впервые с 1997 года в Кубке не сыграет действующий обладатель чемпионского титула — сборная Бразилии.

 
 
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Болельщики сборных семи стран мира приехали в Россию поддержать свои команды в борьбе за Кубок конфедераций. Смотрите в фотоленте Sputnik фото самых ярких фанатов.

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