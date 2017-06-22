ООН продлила мандат спецдокладчика по Беларуси





В пятницу, 23 июня, Совет ООН по правам человека продлил мандат спецдокладчика по правам человека в Беларуси.

За продление мандата проголосовали 18 стран, 8 высказались против, а 21 страна воздержалась.

Следует отметить, что белорусские власти очень нервно относятся к спецдокладчику и подготовленным им документам относительно соблюдения прав человека в Беларуси. Выводы, которые содержатся в докладе, неизменно называются однобокими и предвзятыми.

Накануне очередного голосования в ООН Беларусь призвала упразднить мандат спецдокладчика по своей стране, называя его «бесплодным» и действующим в интересах узкой группы западных стран.

«Два года взаимодействия с ЕС без его односторонних санкций в отношении Беларуси принесли всем участникам больше плодов, чем предыдущие 15 лет ограничений и запретов», - заявил 14 июня представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич. Беларусь в этом поддержали Россия, Никарагуа, КНДР, Лаос, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Эритрея, Узбекистан, Иран, Азербайджан, Китай и Венесуэла.

Однако этого оказалось мало, чтобы упразднить мандат.