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ВМС США не смогли перехватить баллистическую ракету во время учений

23.06.2017 17:24 — Разное | Tut.by  
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Агентство военных новостей Defence News сообщило о неудаче американских моряков, которые не смогли перехватить баллистическую ракету во время учений.


USS John Paul Jones .Фото: staticflickr.com

Эсминец USS John Paul Jones типа Arleigh Burke, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, не смог сбить запущенные с острова Кауаи баллистическую ракету средней дальности.

Эсминец при помощи радиолокационной станции AN/SPY-1 с четырьмя плоскими фазированными антенными решетками смог взять на прицел ракету, но перехватить ее с помощью кинетической противоракеты SM-3 Block IIA не удалось.

Минобороны США пообещало провести тщательный анализ информации. Напомним, что SM-3 Block IIA разрабатывается совместно американскими и японскими компаниями, для противодействия растущим угрозам ракет из Северной Кореи.

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Теги: Новости
 
 
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Минобороны США пообещало провести тщательный анализ информации.

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