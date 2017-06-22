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ВМС США не смогли перехватить баллистическую ракету во время учений
Агентство военных новостей Defence News
Эсминец USS John Paul Jones типа Arleigh Burke, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, не смог сбить запущенные с острова Кауаи баллистическую ракету средней дальности.
Эсминец при помощи радиолокационной станции AN/SPY-1 с четырьмя плоскими фазированными антенными решетками смог взять на прицел ракету, но перехватить ее с помощью кинетической противоракеты SM-3 Block IIA не удалось.
Минобороны США пообещало провести тщательный анализ информации. Напомним, что SM-3 Block IIA разрабатывается совместно американскими и японскими компаниями, для противодействия растущим угрозам ракет из Северной Кореи.
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Минобороны США пообещало провести тщательный анализ информации.
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