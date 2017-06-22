С 26 июня по 20 июля на общественное обсуждение будет вынесен откорректированный «Градостроительный проект детального планирования территории в границах улиц Кирова — Свердлова — Ульяновской — Бобруйской (внесение изменений)».





Измененный проект уже не предполагает строительства жилья, как это было в 2015 году. Тогда участок был продан через аукцион коммерческому застройщику под строительство жилья повышенной комфортности. Проект, не был приня т. И вот сейчас градостроители предложили новый.

Согласно новому проекту, за «Воротами Минска» могут появиться подземный паркинг, гимназия и блок спортивных площадок к ней. Гимназию будут строить не с нуля. Под нее реконструируют двухэтажное административное здание, к которому, возможно, надстроят еще два этажа.





На сколько именно машино-мест будет рассчитан подземный паркинг, узнать не удалось. В технико-экономических показателях в плане указаны такие цифры: сейчас машино-мест на автомобильных стоянках 63, а планируется - 356; на автомобильных парковках сейчас 42 машино-места, планируется — 218.

Главный архитектор проекта Александр Бондарчик (УП «Минскградо») уточнил, что никакого нового строительства в этом квартале не планируется.

Презентация материалов проекта состоится 28 июня в 17.00 в актовом зале гимназии № 75, расположенной по адресу ул. Свердлова, 30.

Все свои замечания и предложения в письменной либо электронной форме, по выставленному на общественное обсуждение проекту до 21.07.2017 можно оставить в письменном виде в журнале для замечаний и предложений либо направить в администрацию Октябрьского района г. Минска: с пометкой «общественное обсуждение» почтовый адрес: 220 039, г. Минск, ул. Чкалова, 6, каб. 312, 313, 315, 317; электронный адрес: okt. stroit@minsk.gov.by.