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За "Воротами Минска" хотят построить паркинг, реконструировать гимназию и сделать спортплощадки
С 26 июня по 20 июля на общественное обсуждение будет вынесен откорректированный «Градостроительный проект детального планирования территории в границах улиц Кирова — Свердлова — Ульяновской — Бобруйской (внесение изменений)».
Измененный проект уже не предполагает строительства жилья, как это было в 2015 году. Тогда участок был продан через аукцион коммерческому застройщику под строительство жилья повышенной комфортности. Проект,
Согласно новому проекту, за «Воротами Минска» могут появиться подземный паркинг, гимназия и блок спортивных площадок к ней. Гимназию будут строить не с нуля. Под нее реконструируют двухэтажное административное здание, к которому, возможно, надстроят еще два этажа.
На сколько именно машино-мест будет рассчитан подземный паркинг, узнать не удалось. В технико-экономических показателях в плане указаны такие цифры: сейчас машино-мест на автомобильных стоянках 63, а планируется - 356; на автомобильных парковках сейчас 42 машино-места, планируется — 218.
Главный архитектор проекта Александр Бондарчик (УП «Минскградо») уточнил, что никакого нового строительства в этом квартале не планируется.
Презентация материалов проекта состоится 28 июня в 17.00 в актовом зале гимназии № 75, расположенной по адресу ул. Свердлова, 30.
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Заказчиком проекта выступил комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
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