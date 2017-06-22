Средняя зарплата в Беларуси выросла в мае почти до 800 рублей

Средняя зарплата в Беларуси в мае выросла до 795,2 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 18,5 рубля больше, чем в апреле.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка в мае средняя зарплата составила 426 долларов.

Рабочие и служащие в мае в среднем зарабатывали также 795,2 рубля.

Средняя зарплата минчан, по официальной статистике, в январе-мае составила 1 078,2 рубля, в мае — 1 104,4. Майская зарплата на 1,1 рубля превышает апрельскую.