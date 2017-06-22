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Средняя зарплата в Беларуси выросла в мае почти до 800 рублей
Средняя зарплата в Беларуси в мае выросла до 795,2 рубля,
В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка в мае средняя зарплата составила 426 долларов.
Рабочие и служащие в мае в среднем зарабатывали также 795,2 рубля.
Средняя зарплата минчан, по официальной статистике, в январе-мае
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Средняя зарплата в Беларуси в мае выросла до 795,2 рубля. Эта сумма на 18,5 рубля больше, чем в апреле.
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