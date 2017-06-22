ГАИ: движение в центре Минска будет ограничено вечером 24 июня

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Движение транспорта в центре Минска будет ограничено вечером 24 июня в связи с тренировкой механизированной колонны боевой техники, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ усилит контроль на дорогах страны в пятницу и выходные

В частности, с 18:00 временно ограничат движение на участках: пр. Независимости от ул. Стариновской до пр. Машерова и по пр. Машерова от пр. Независимости до пр. Победителей.

С 22:00 во время проведения генеральной тренировки парада будет частично ограничено движение по маршруту пр. Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр. Победителей — ул. Орловская — пл. Бангалор — ул. Сурганова — пр. Независимости — пр. Машерова.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям, а также пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию и свой маршрут планировать заранее.