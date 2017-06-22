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ГАИ: движение в центре Минска будет ограничено вечером 24 июня
23.06.2017 17:28 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Движение транспорта в центре Минска будет ограничено вечером 24 июня в связи с тренировкой механизированной колонны боевой техники, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
В частности, с 18:00 временно ограничат движение на участках: пр. Независимости от ул. Стариновской до пр. Машерова и по пр. Машерова от пр. Независимости до пр. Победителей.
С 22:00 во время проведения генеральной тренировки парада будет частично ограничено движение по маршруту пр. Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр. Победителей — ул. Орловская — пл. Бангалор — ул. Сурганова — пр. Независимости — пр. Машерова.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям, а также пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию и свой маршрут планировать заранее.
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В Госавтоинспекции сообщили об ограничении движения автомобилей и общественного транспорта 24 июня из-за репетиции праздничного парада ко Дню Независимости.
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