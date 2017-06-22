Танки в городе: из-за репетиции парада 24 июня в центре Минска перекроют движение

Генеральная тренировка механизированной колонны Вооруженных сил и гражданской техники к предстоящему параду в честь Дня Независимости внесет 24 июня значительные ограничения в движении транспорта.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Где ограничат движение

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минска, механизированная колонна начнет движение в 18.00, в связи с этим будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Независимости от улицы Стариновской до проспекта Машерова и по проспекту Машерова от проспекта Независимости до проспекта Победителей.

Сама генеральная репетиция парада начнется в 22.00, поэтому по маршруту проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — площадь Бангалор — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова движение будет ограничено.

Движение всех видов транспорта будет перекрываться в обоих направлениях по ходу движения колонны, а также на время проведения тренировки.

ГАИ рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее, а также не парковать транспортные средства на указанных участках.

Изменения в работе пассажирского транспорта

В период перемещения механизированной колонны через территорию города и во время генеральных тренировок парада 24 июня будут введены временные ограничения движения всех видов транспорта. В целях сохранения базового уровня перевозок пассажиров предусматриваются изменения трасс следующих городских маршрутов.





Схема изменения маршрутов пассажирского транспорта. Увеличивается при клике

В период с 17.00 до 18.00

Автобусных:

№ 31, 306 со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС «Уручье-2»; со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, просп. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Основателей;

со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС «Уручье-2»; со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, просп. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Основателей; № 86, 155 со стороны ст.м. «Уручье» по просп. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в обоих направлениях;

со стороны ст.м. «Уручье» по просп. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в обоих направлениях; № 99 от ст.м. «Уручье» до Военной Академии по просп. Независимости, местный проезд, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевская, просп. Независимости в прямом направлении; по просп. Независимостив обратном направлении;

от ст.м. «Уручье» до Военной Академии по просп. Независимости, местный проезд, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевская, просп. Независимости в прямом направлении; по просп. Независимостив обратном направлении; № 139 со стороны просп. Независимости по ул. Руссиянова до ДС «Уручье-2» в обоих направлениях.

В период с 18.00 до 19.00

Троллейбусных:

№ 35, 41 со стороны ул. Радиальная по ул. Филимонова, ул. Кедышко до бульвара Толбухина;

со стороны ул. Радиальная по ул. Филимонова, ул. Кедышко до бульвара Толбухина; № 33, 34, 92 со стороны ул. Радиальная по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова в обоих направлениях;

со стороны ул. Радиальная по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова в обоих направлениях; № 61 со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко до б-р, а Толбухина в обоих направлениях;

со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко до б-р, а Толбухина в обоих направлениях; № 62 со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, в обратном направлении без изменений;

Автобусных:

№ 86, 155 от ст.м. «Уручье» по просп. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в прямом направлении; по ул. Основателей, ул. Скорины, ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта в обратном направлении;

от ст.м. «Уручье» по просп. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в прямом направлении; по ул. Основателей, ул. Скорины, ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта в обратном направлении; № 27 со стороны ДС «Ангарская-4» по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова в обоих направлениях в скоростном режиме с выполнением остановочного пункта «Восток-2»;

со стороны ДС «Ангарская-4» по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова в обоих направлениях в скоростном режиме с выполнением остановочного пункта «Восток-2»; № 95 со стороны ДС «Калиновского» по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях;

со стороны ДС «Калиновского» по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях; № 34 со стороны ДС «Славинского» по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях;

со стороны ДС «Славинского» по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях; № 64 со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского» в обоих направлениях;

со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского» в обоих направлениях; № 89Э со стороны ул. Сурганова по ул. К.Чорного. ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта. ул. Шафарнянская, ул. Руссияновас выполнением остановочных пунктов «Толбухина», «Восток-2»;

со стороны ул. Сурганова по ул. К.Чорного. ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта. ул. Шафарнянская, ул. Руссияновас выполнением остановочных пунктов «Толбухина», «Восток-2»; № 921 со стороны ул. Карбышева по ул. Седых, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского» в обоих направлениях;

со стороны ул. Карбышева по ул. Седых, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского» в обоих направлениях; № 113С со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Волгоградскаяв обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «Гинтовта», «Бизнес-центр», «Восток-2», «Кедышко», а также «Короленко» в направлении ул. Кедышко;

со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Волгоградскаяв обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «Гинтовта», «Бизнес-центр», «Восток-2», «Кедышко», а также «Короленко» в направлении ул. Кедышко; № 145С со стороны ул. Скориныпо ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Волгоградская в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «Севастопольский парк», «Кедышко»;

со стороны ул. Скориныпо ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Волгоградская в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «Севастопольский парк», «Кедышко»; № 77 со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова в обоих направлениях;

со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова в обоих направлениях; № 31, 306, 399 со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС «Уручье-2»;

со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС «Уручье-2»; № 139 со стороны ДС «Калиновского» по ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Городецкая, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова до ДС «Уручье-2» в обоих направлениях;

со стороны ДС «Калиновского» по ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Городецкая, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова до ДС «Уручье-2» в обоих направлениях; № 20С, 59 со стороны ул. Столетова до р/к «Академическая»;

со стороны ул. Столетова до р/к «Академическая»; № 37 со стороны ДС «Карбышева» по ул. Волгоградская, ул. Кедышко, до б-раТобухина; со стороны ул. Платонова — до р/к «Академическая»;

со стороны ДС «Карбышева» по ул. Волгоградская, ул. Кедышко, до б-раТобухина; со стороны ул. Платонова — до р/к «Академическая»; № 13 со стороны ДС «Зеленый Луг-6» по ул. Кедышко до б-р, а Толбухина;

со стороны ДС «Зеленый Луг-6» по ул. Кедышко до б-р, а Толбухина; № 100 со стороны ул. Чкалова по трассе автобусного маршрута № 111 до пл. Победы;

со стороны ул. Чкалова по трассе автобусного маршрута № 111 до пл. Победы; № 115Э со стороны Логойского тракта до б-р, а Толбухина с разворотом по ул. Волгоградская по ул. Кнорина, ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Волгоградская и выполнением остановочного пункта «Кедышко».

В остальных случаях на время прохождения колонны работа городских и пригородных маршрутов будет приостановлена.

Кроме того, в период прохождения колонны будет исключен выезд на пр. Независимости автобусов пригородных маршрутов Логойского направления, запланировано их движение в направлении ДС «Славинского» по улицам Карбышева, Седых, Кедышко, Славинского с выполнением остановочного пункта «Восток-2».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При выполнении рейсов отправлением с конечных остановочных пунктов «Национальный аэропорт «Минск» и «АВ Центральный» в период с 17.00 до 19.00 и с 22.00 до 24.00 24 июня, а также с 00.00 до 04.00 25 июня, движение автобусов маршрута № 300Э организовывается через ст.м. «Могилевская», исключается продажа билетов на эти рейсы с остановочного пункта «ст.м. Уручье». При выполнении указанных рейсов в направлении столицы предусматривается выполнение остановочного пункта «ст.м. Могилевская».

В период с 18.00 24 июня до 01.00 25 июня

Троллейбусных:

№ 37 ( в период с 18.00 до 19.00) со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС «Карастояновой»; со стороны пл. Мясникова отменяется;

в период с 18.00 до 19.00) со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС «Карастояновой»; со стороны пл. Мясникова отменяется; № 37 (в период с 19.00 до окончания тренировок) со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, просп. Независимости, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС «Карастояновой»; со стороны пл. Мясникова отменяется;

(в период с 19.00 до окончания тренировок) со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, просп. Независимости, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС «Карастояновой»; со стороны пл. Мясникова отменяется; отменяется работа маршрута № 22 ;

работа маршрута ; № 12, 40, 53 со стороны просп. Дзержинского до р/к «Бобруйская», со стороны пл. Бангалор отменяется ;

со стороны просп. Дзержинского до р/к «Бобруйская», со стороны пл. Бангалор ; отменяется работа маршрута № 46. Взамен организовывается работа временного автобусного маршрута № 953 «ДС Зеленый Луг-7 — Мясникова» со следованием по ул. Мирошниченко, 1-му пер. Кольцова, ул. Кольцова, ул. М. Богдановича, ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Мясниковав прямом направлении; по ул. Мясникова, ул. К. Цеткин, ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. Я. Купалы, просп. Независимости, ул. В. Хоружей, ул. М. Богдановича, ул. Кольцова, 1-му пер. Кольцова, ул. Мирошниченко в обратном направлении.

Автобусных:

№ 91 (в период с 18.00 до 19.00) со стороны ДС «Калиновского» по ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Калинина, ул. Я. Коласа, ул. Некрасова, ул. Л. Беды, ул. Сурганова, М. Богдановича, В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей в прямом направлении; по просп. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. Я. Купалы, просп. Независимости, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Л. Беды, ул. Некрасова, ул. Я. Коласа, ул. Калинина, ул. К. Чорного, ул. Кедышко в обратном направлении;

(в период с 18.00 до 19.00) со стороны ДС «Калиновского» по ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Калинина, ул. Я. Коласа, ул. Некрасова, ул. Л. Беды, ул. Сурганова, М. Богдановича, В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей в прямом направлении; по просп. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. Я. Купалы, просп. Независимости, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Л. Беды, ул. Некрасова, ул. Я. Коласа, ул. Калинина, ул. К. Чорного, ул. Кедышко в обратном направлении; № 91 (в период с 19.00 до окончания тренировок) со стороны ДС «Калиновского» по ул. Калиновского, просп. Независимости, ул. Калинина, ул. Я. Коласа, ул. Некрасова, ул. Л. Беды, ул. Сурганова, М. Богдановича, В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей в прямом направлении; по просп. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. Я. Купалы, просп. Независимости, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Л. Беды, ул. Некрасова, ул. Я. Коласа, ул. Калинина, просп. Независимости, ул. Калиновского в обратном направлении;

(в период с 19.00 до окончания тренировок) со стороны ДС «Калиновского» по ул. Калиновского, просп. Независимости, ул. Калинина, ул. Я. Коласа, ул. Некрасова, ул. Л. Беды, ул. Сурганова, М. Богдановича, В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей в прямом направлении; по просп. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. Я. Купалы, просп. Независимости, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Л. Беды, ул. Некрасова, ул. Я. Коласа, ул. Калинина, просп. Независимости, ул. Калиновского в обратном направлении; № 901 со стороны ул. Первомайская до р/к «З.Бядули» с разворотом по ул. З. Бядули, ул. Козлова, ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. Первомайская; со стороны Комаровского рынка отменяется;

со стороны ул. Первомайская до р/к «З.Бядули» с разворотом по ул. З. Бядули, ул. Козлова, ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. Первомайская; со стороны Комаровского рынка отменяется; № 19 по ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Козлова в прямом направлении; по ул. Козлова, просп. Независимости, ул. В. Хоружей в обратном направлении;

по ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Козлова в прямом направлении; по ул. Козлова, просп. Независимости, ул. В. Хоружей в обратном направлении; № 29, 44, 136 по ул. Орловская, Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей в обоих направлениях;

по ул. Орловская, Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей в обоих направлениях; № 18, 26 по ул. Червякова, ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова в обоих направлениях;

по ул. Червякова, ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова в обоих направлениях; № 38 по ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. М. Богдановича в обоих направлениях;

по ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. М. Богдановича в обоих направлениях; № 24, 929 по ул. Сурганова, М. Богдановича, В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. М. Богдановича в прямом направлении; по ул. М. Богдановича, ул. Я. Купалы, просп. Независимости, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева в обратном направлении;

Трамвайных:

отменяется трамвайное движение на участках от ДС «Озеро» до ул. З. Бядули и от ДС «Зеленый Луг» до ул. З.Бядули. Взамен организовывается работа временного автобусного маршрута № 905 «ДС Озеро — ДС Зеленый Луг» со следованием по Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей, ул. Я. Коласа, Логойскому тракту в обоих направлениях.

В период прохождения колонны по маршруту, а также при возвращении техники механизированной колонны для повторного прохождения маршрута, в местах перекрытия участков дорог предусматривается кратковременная остановка движения маршрутов городского и пригородного пассажирского транспорта.