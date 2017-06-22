Семья – это компромиссы. Мужские

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Поход влюбленных в любой торговый центр – это лучший психологический тест. Только пройти его нужно до брака. Сразу ясно, какая будет семья.

Пара молодоженов отправилась в «Икею». Счастливые и веселые, вошли они туда, взявшись за руки. Вышли злобные и молчаливые, почти на грани развода. Что случилось? Вроде ничего. Выбирали посуду, шторы и всякие полочки. Потом я услышал версии обеих сторон. Он: «Да с ней невозможно. Вцепилась в эти чашки: ах, какие милые! Я говорю: у нас полно чашек, нам тарелки нужны. Нет, приспичило! Потом шторы. Ну не люблю я оранжевый. И стены у нас зеленые. Она говорит: хорошо сочетается. И не переубедишь. Ну я психанул, ей назло взял зеленые. Она – в слезы…» И так далее. Она: «Да он просто болван! Не слушает ничего, делает, как хочет».

Поход влюбленных в «икею» или любой торговый центр – это лучший психологический тест. Только пройти его нужно до брака. Сразу ясно, какая будет семья.

Кто прав из тех молодоженов? Конечно, она. Женщина вообще всегда права, это главная формула, о чем позже. А он действительно болван. Дело даже не в том, что вкус у женщин от природы тоньше и лучше. Не в том, что старые чашки можно легко заменить на новые. Дело в другом. Рубиться с женой до крови, пота и слез из-за цвета штор – это совсем уж моральный упадок.

Мужчина должен бодро шагать следом, катить тележку, кивать: «Конечно, любимая! Берем оранжевые». Пусть они даже ему и не нравятся. Сейчас не нравятся – через три дня понравятся. Если он не конченый психопат.

Мужчина должен думать о космосе, бытие и экономике. Ну еще сиськах, футболе и новой дрели. Мужчина должен сверлить дыры в цементных буднях, и сквозь них прозревать образы грядущего. Мужчина должен решать самые главные вопросы. Что делать и где взять деньги? Быть спокойным, уверенным, чуть ироничным. Цвет штор – это не не космос.

У нас чуть ли не половина разводов из-за того, что женщины решают главные вопросы, а мужики придираются к цвету штор. Трагическая инверсия. На кой черт женщине такое счастье? Клеймо «разведенки» уже мало кого пугает, разве что в деревнях. Одной – тяжело, но вдвоем – невыносимо.

Семья – это сплошные компромиссы. И это мужские компромиссы.

Сам я только к финалу второго брака дошел до этой нехитрой истины. Но было поздно: все старые чашки мы уже перебили, а новые покупать не хотели.

Счастливы семьи, где муж от души играет роль «подкаблучника». В мелочах. Женщине важнее всего мелочи. Она вся «из блесток и минут». Женщина счастлива в них. Чашки, шторки, запонки мужа, куда пойти в пятницу вечером.

Мужчина уже решился на самый главный компромисс в своей жизни, отправившись в загс. Променял «холостую свободу на тягостное ярмо», как выражался Кот Бегемот. Дальше идут куда более мелкие компромиссы. Просто-таки пустяковые. Нет, для хорошей драматургии иногда надо спорить, иначе женщине скучно. Обязательно надо. Ей же нужен мужик, а не слизняк, она всегда должна иметь возможность обидеться, надуться, воскликнуть: «Ты ничего не понимаешь!» Тут и пора соглашаться: «Ты права, любимая!»

И это ее триумф. Ничто не доставляет женщине такого блаженства, как мужчина, который вынужден с ней соглашаться. Она победила, ура, всем шампанского! У наших женщин радостей не так много, любая фигня ее воодушевляет. Я теперь во всем соглашаюсь с бывшими женами. Да, уже поздно, но все-таки у нас общие дети. И почему бы не доставить любимым – пусть бывшим – немного удовольствия. Как-то переписывались по вотсапу с первой женой, не помню уже по какому поводу. О чем-то спорили. Наконец я пишу: «Да, ты права. Как всегда». Нет, я не видел ее лица, но буквально физически ощутил, как завибрировал телефон от женского торжества. В ответ получил: «То-то же».

Женщина всегда права. Даже когда неправа. Очень простая, очень хитрая, очень изящная формула.

Когда ты уступил женщине – ты еще больше ее покорил. Женщина никогда не забывает обид, но женщина всегда очень благодарна за компромиссы. Если в жесткой терминологии: ты проиграл битву, но выиграл войну. А отношения М и Ж – это бесконечная война. Иначе бы мы давно все вымерли от скуки и отсутствия либидо.

Только кто из наших мужиков способен грациозно вести войну, кто способен проигрывать? Единицы. Мужикам важно рубиться до последнего, до валокордина, до мордобоя. Разобраться из-за чего начинаются семейные драмы – так чушь, абсурд, хреновина. Она попросила сделать потише телевизор: спит двухлетний ребенок. Он отказался. Она попросила решительней. Он взбесился и сделал громче. Проснулся ребенок, заплакал. Оба бросились к кроватке. Тут она сердито сказала: «Я же просила тебя!» Он дал ей кулаком по лицу. Это реальный случай. И это не семья алкоголиков, вполне приличная семья. И каждый из нас припомнит дюжину таких случаев. Женские чаты забиты темами: «Мы поссорились из-за ерунды…»

И вся эта ерунда из-за мужчин. Хорошо, почти вся. И каждая рассказывает, как ее ненаглядный вдруг осерчал. И теперь ходит злобный, не разговаривает. Она понять не может - почему. «Мой милый, что тебе я сделала?» - как писала Цветаева.

Да ничего не сделала. Он холит свой распухший гонор.

Уступают лишь сильные. Истерики и психопаты – никогда. А мы – страна истериков и психопатов. Может, климат тому виной, может, многовековая водка, может, Сталин и Иван Грозный. Какая разница - на кого валить? А женщина помучается, пострадает, наконец пожмет плечами, переступит через припадочного с его багровым гонором, идет себе дальше.

Тут припадочный торопливо встает, отряхивает штаны «адидас», семенит за женой, причитает и извиняется. Поздно. Она уже его видеть не может. Хотя жить рядом может очень долго. Загадочна и бездонна душа русской женщины.

…А те самые молодожены из «Икеи» развелись спустя всего два года. Болван муж, кажется, так и не понял, почему он осточертел жене. Ведь он просто не хотел оранжевые шторы.

Алексей Беляков, "Сноб"