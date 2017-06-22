Российский хоккейный журналист Алексей Шевченко высказал мнение об уходе из минского «Динамо» главного тренера Крэйга Вудкрофта.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Выжили Вудкрофта из Минска. Заметили, что как только у «Динамо» хороший результат, то либо сажают, либо увольняют? Зависть — символ клуба", — написал Шевченко на своей странице в Twitter.

Напомним, что контракт с Вудкрофтом был расторгнут по соглашению сторон. Ранее клуб расстался со всеми помощниками канадца.