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Алексей Шевченко: Как только у минского "Динамо" хороший результат, то либо сажают, либо увольняют
Российский хоккейный журналист Алексей Шевченко высказал мнение об уходе из минского «Динамо» главного тренера Крэйга Вудкрофта.
— Выжили Вудкрофта из Минска. Заметили, что как только у «Динамо» хороший результат, то либо сажают, либо увольняют? Зависть — символ клуба", — написал Шевченко на своей странице в Twitter.
Напомним, что контракт с Вудкрофтом был расторгнут по соглашению сторон. Ранее клуб расстался со всеми помощниками канадца.
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Российский хоккейный журналист Алексей Шевченко высказал мнение об уходе из минского "Динамо" главного тренера Крэйга Вудкрофта.
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