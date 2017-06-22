|
День Независимости – 2017 в Минске: места гуляний и салюта
23.06.2017 18:18 — Разное | Sputnik Беларусь
День Независимости Республики Беларусь – государственный праздник, в который традиционно проходят военный парад, массовые гуляния, ярмарки, концерты и праздничный салют.
Главные торжества в честь Дня Республики пройдут в Минске в понедельник. В этом году власти пообещали организовать праздничные мероприятия с размахом: глава государства призывал не экономить на организации гуляний и подарить белорусам 3 июля настоящий праздник.
Куда сходить в Минске на День Независимости, а также места и время праздничного салюта – смотрите в инфографике Sputnik.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карта праздничных мероприятий и фейерверков в Минске на День Республики 3 июля 2017 года – в инфографике Sputnik.
|
Архив (Разное)
Комментарии