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День Независимости – 2017 в Минске: места гуляний и салюта

23.06.2017 18:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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День Независимости Республики Беларусь – государственный праздник, в который традиционно проходят военный парад, массовые гуляния, ярмарки, концерты и праздничный салют.

Главные торжества в честь Дня Республики пройдут в Минске в понедельник. В этом году власти пообещали организовать праздничные мероприятия с размахом: глава государства призывал не экономить на организации гуляний и подарить белорусам 3 июля настоящий праздник.

Куда сходить в Минске на День Независимости, а также места и время праздничного салюта – смотрите в инфографике Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Карта праздничных мероприятий и фейерверков в Минске на День Республики 3 июля 2017 года – в инфографике Sputnik.

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