Ученый: могила Франциска Скорины может находиться в Молдове

Речь идет о фактах, совершенно выходящих за традиционные представления о биографии Георгия Франциска Скорины, рассказал собеседник радио Sputnik Беларусь.

"Это тексты, я о них имел представление еще около 6-ти лет назад. Есть непосредственный обладатель и хранитель этих текстов — Юрий Васильевич Иванов (писатель, литератор — ред.), проживающий в Молдове. Он 6 лет назад привозил сюда эти материалы и показывал. На этих листах изображения - две фигуры, слева некий человек с короной, справа человек в шапке, и над ним надпись "Юрга Скорина Полоцкий". Мы понимаем, что это Георгий или Юрий. На рисунке между ними на подставке лежат печатные книги", — рассказал Чарота.

По словам ученого, изображения сопровождаются текстом, написанным шрифтом, близким к кириллице. В черновом переводе Юрия Иванова этот текст звучит следующим образом: "И был Юрга Скорина Полоцкий в Великой Сучае и земле Молдавской, ибо запросила его из Праги Чешской добрая царица молдавская Елена Сербская, любимая жена великого господаря Петра Стефановича. Она имела обет напечатать книги-писания о своих великих предках — Иоанне Бранковиче, великом Господаре Сербском, и о его великих родителях — Стефане Бранковиче, великом Господаре Сербском, и его святой жене Ангелине Сербской, и за весь ее царский род Бранковичей, который унизили и на который навели великую ложь, неправду и кривду проклятые бешеные турки".

Получается, что Франциска Скорину пригласила Елена Сербская, пребывавшая тогда в Молдавии и бывшая женой Господаря, отметил собеседник.

"В данном тексте упоминается конкретная дата, когда прибыл в молдавские земли Юрга Скорина. Это 1520 год. И ведется речь трижды в текстах, одно из упоминаний совершенно поразительное тем, что Скорина умер по нынешнему календарю 22 сентября 1572 года в нынешних Рошканах, это название населенного пункта. И приблизительное место упокоения знает Юрий Иванов", — рассказал ученый.

По словам собеседника, хранителю материалов ориентировочное место упокоения Скорины еще в 70-е годы прошлого века показал его дед. Со слов ученого, там находился прямоугольный камень-стол с надписями и со знаком Скорины — месяцем, закрывающим солнце.

"Я не думаю, что нужно торопиться, но здесь существенный факт в том, что в "скориноведении" существуют свои стереотипы, и они мешают осмыслению реальности, которая удалена от нас на целых полтысячелетия. А открытия совершаются тогда, когда нет стереотипов, и они не мешают", — отметил Чарота.

В настоящее время необходимо дождаться переводов всех 11-ти листов с текстами, которые хранятся у Юрия Иванова, сделать заключение и после этого можно отправляться в экспедицию, сказал собеседник.

Беседу с доктором филологических наук, профессором, академиком Сербской академии наук, заведующим кафедрой славянских литератур БГУ Иваном Чаротой слушайте на радио Sputnik Беларусь.