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Приговор российскому шпиону в Литве будет вынесен 7 июля

23.06.2017 18:33 — Разное | Ежедневник  
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Приговор российскому шпиону в Литве будет вынесен 7 июля

Вильнюсский окружной суд завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению в шпионаже высокопоставленного сотрудника разведслужбы России Николая Филипченко, которого прокуратура предлагает приговорить к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Судейская коллегия приговор огласит 7 июля. Как сказал BNS гособвинитель по этому делу, главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лаучюс, первые 5 лет Филипченко должен провести в тюрьме, затем может быть переведен в колонию. Николай Филипченко с 29 апреля 2015 года содержится под арестом в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме. Этот россиянин обвиняется в том, что вместе с другими лицами пытался завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы, которые могли бы установить подслушивающие устройства в рабочем кабинете президента Дали Грибаускайте и в ее резиденции, сообщает Делфи.

Обвиняемый вину не признает, отказывается давать показания в суде, заявив только, что никакого вреда Литве не причинил. За шпионаж в Литве уже осуждены бывший сотрудник госпредприятия Oro navigacija Ромуалдас Липскис, получивший 5 лет лишения свободы; бывший военный медик Андрей Ошурков приговорен к 3 годам лишения свободы. В феврале Шяуляйский окружной суд за шпионаж в пользу России осудил бывшего капитана ВВС Литовской армии Сергея Пушина и гражданина России Сергея Моисеенко. Первого приговорили к 5 годам, второго – к 10,5 годам лишения свободы. Осужденные обжаловали приговор в Апелляционном суде, но их жалобы еще не рассмотрены.

 
 
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Вильнюсский окружной суд завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению в шпионаже высокопоставленного сотрудника разведслужбы России Николая Филипченко,...

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