ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: как работать в ЖКХ, чтобы население не обижалось на тарифы

23.06.2017 19:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Во время совещания с руководством Администрации президента Александр Лукашенко подчеркнул, что намерен лично обсудить пакет предложений по раскрепощению предпринимательской инициативы. Кроме того, среди актуальных вопросов, которые требуют решений, остаются проблемы ЖКХ, сельского хозяйства и образования. Темы тарифов, школьных учебников и совершенствование работы с людьми находятся в особом фокусе внимания президента и вертикали власти.

"Я полагаю, администрация президента прошла тот период, когда можно говорить о становлении, изменении и совершенствовании стиля самой работы, поэтому я хотел бы услышать ваше мнение на сей счет, закончился этот этап или не закончился, есть ли в этой связи еще вопросы?", — уточнил Лукашенко.

Лукашенко: как работать в ЖКХ, чтобы население не обижалось на тарифы
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко призвал решить вопросы с образованием и сельским хозяйством

Второй темой разговора с руководством своей администрации глава государства обозначил проблемы, которые подлежат решению на "высшем уровне".

"Таких вопросов немало, начиная от вопросов совершенствования жилищно-коммунального хозяйства, мы договаривались такое совещание провести и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере, и в каком направлении будет развиваться ЖКХ. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось на тарифы, которые существуют в жилищно-коммунальном хозяйстве, а для этого надо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы там", — сказал президент.

Был затронут ряд других  важных вопросов и время проведения совещаний по их решению с участием главы государства.

Заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Администрации президента слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совершенствование сферы ЖКХ будет обсуждаться в ходе большого совещания, которое проанонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив необходимость...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Приговор российскому шпиону в Литве будет вынесен 7 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика