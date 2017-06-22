Лукашенко: как работать в ЖКХ, чтобы население не обижалось на тарифы

Во время совещания с руководством Администрации президента Александр Лукашенко подчеркнул, что намерен лично обсудить пакет предложений по раскрепощению предпринимательской инициативы. Кроме того, среди актуальных вопросов, которые требуют решений, остаются проблемы ЖКХ, сельского хозяйства и образования. Темы тарифов, школьных учебников и совершенствование работы с людьми находятся в особом фокусе внимания президента и вертикали власти.

"Я полагаю, администрация президента прошла тот период, когда можно говорить о становлении, изменении и совершенствовании стиля самой работы, поэтому я хотел бы услышать ваше мнение на сей счет, закончился этот этап или не закончился, есть ли в этой связи еще вопросы?", — уточнил Лукашенко.

Второй темой разговора с руководством своей администрации глава государства обозначил проблемы, которые подлежат решению на "высшем уровне".

"Таких вопросов немало, начиная от вопросов совершенствования жилищно-коммунального хозяйства, мы договаривались такое совещание провести и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере, и в каком направлении будет развиваться ЖКХ. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось на тарифы, которые существуют в жилищно-коммунальном хозяйстве, а для этого надо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы там", — сказал президент.

Был затронут ряд других важных вопросов и время проведения совещаний по их решению с участием главы государства.

Заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Администрации президента слушайте на радио Sputnik Беларусь.