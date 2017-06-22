Завтра на стадионе по ул. Маяковского, 127/3 «Крумкачы» примут «Динамо-Минск». И это будет очень жаркий матч, который благодаря МТС можно будет посмотреть в социальных сетях «воронов» Вконтакте , Facebook , YouTube , а также единственном телеканале, который показывает футбол не в записи — MIHCK TV.



Фото: Юлия Рипинская

Но смотреть этот матч лучше со стадиона, потому что никакое видео не заменит ярких эмоций от этого дерби.

История противостояния

На самом деле, «Крумкачы» и «Динамо-Минск» сыграли меж собой лишь два официальных матча — и оба в прошлом году. Первый матч оказался воистину сенсационным: на переполненном стадионе по ул. Маяковского, 127/3 «Крумкачы» теплым майским вечером неожиданно разгромили «Динамо» со счетом 4:1.

В ответном матче второго круга футболисты «Динамо-Минск» взяли реванш и обыграли «воронов» со счетом 2:0.

Эти матчи выдались весьма антуражными с точки зрения атмосферы на стадионе: с одной стороны сотни динамовских фанатов, приготовивших перфоманс и персональную кричалку, с другой — болельщики «Крумкачоў», которые всем стадионов пели в поддержку своей команды.

Так или иначе, это будет атмосферно. Однозначно.

А что кроме футбола?

«Крумкачы» на своих матчах традиционно устраивают крутые предматчевые шоу и проводят розыгрыши. Например, на прошлом домашнем матче «вороны» разыгрывали два велосипеда от Velozona.by и ящик кваса от «Криницы».





Частенько на матчи «Крумкачоў» приходят известные исполнители, выступающие перед зрителями.

В этот раз исполнитель будет особенно известный. Лявон Вольский, который уже появлялся в компании с «Крумкачамi», придет на особенно важный для «воронов» матч — и вы догадываетесь, за кого он будет болеть.



Фото: Юлия Рай

А еще по стадиону всегда ходит веселый маскот Крумка, который уже не знает, как отбиваться от детей. Впрочем, он и не собирается от них отбиваться — наоборот, детишки к Крумке так и липнут!

На матч почти наверняка придёт немало людей, поэтому лучше купить билет заранее. Сделать это можно в кассах Bycard по всему городу или же по ссылке .