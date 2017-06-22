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Догнать "Шахтер". В субботу стартует 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу
24, 25 и 26 июня пройдет 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В первенстве происходят невероятные вещи, которые в последний раз были в 2013 году. «Шахтер» лидирует с приличным отрывом от преследователей, причем БАТЭ отнюдь не на втором месте!
В субботу зрителей ждет два суперматча. В Минске, в 17.00, «Крумкачы» сыграют со столичным «Динамо». Перед матчем на стадион
А в Жодино к автозаводцам приедут лидеры чемпионата — футболисты «Шахтера», которые усилились белорусским защитником Максимом Бордачевым. В прошлом туре подопечные Криушенко отобрали два важных очка у БАТЭ на «Борисов-Арене», у себя дома они вполне могут отобрать все три у лидера.
25 июня «Неман» сыграет с БАТЭ. Гродненский клуб, в случае победы над борисовчанами, сравняется с ними по очкам. И этот прогноз не из области фантастики. В Городее же местный клуб попробует огорчить брестское «Динамо», у которого дела в чемпионате идут совсем плохо.
Игры 24 июня.
«Крумкачы» — «Динамо-Минск»
«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер»
«Гомель» — «Минск»
Игры 25 июня.
«Витебск» — «Слуцк»
«Городея» — «Динамо-Брест»
«Неман» — БАТЭ
Игры 26 июня.
«Нафтан» — «Славия»
«Днепр» — «Ислочь»
Положение в чемпионате после 13-го тура:
Топ-5 лучших бомбардиров:
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В первенстве происходят невероятные вещи, которые в последний раз были в 2013 году.
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