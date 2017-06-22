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Догнать "Шахтер". В субботу стартует 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу

23.06.2017 21:04 — Разное | Tut.by  
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24, 25 и 26 июня пройдет 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В первенстве происходят невероятные вещи, которые в последний раз были в 2013 году. «Шахтер» лидирует с приличным отрывом от преследователей, причем БАТЭ отнюдь не на втором месте!


Пока дела у лидера чемпионата идут очень хорошо. Можно сосредоточиться на еврокубках. Фото: ФК «Шахтер»

В субботу зрителей ждет два суперматча. В Минске, в 17.00, «Крумкачы» сыграют со столичным «Динамо». Перед матчем на стадион заглянет Лявон Вольский.

А в Жодино к автозаводцам приедут лидеры чемпионата — футболисты «Шахтера», которые усилились белорусским защитником Максимом Бордачевым. В прошлом туре подопечные Криушенко отобрали два важных очка у БАТЭ на «Борисов-Арене», у себя дома они вполне могут отобрать все три у лидера.

25 июня «Неман» сыграет с БАТЭ. Гродненский клуб, в случае победы над борисовчанами, сравняется с ними по очкам. И этот прогноз не из области фантастики. В Городее же местный клуб попробует огорчить брестское «Динамо», у которого дела в чемпионате идут совсем плохо.

Игры 24 июня.

«Крумкачы» — «Динамо-Минск»

«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер»

«Гомель» — «Минск»

Игры 25 июня.

«Витебск» — «Слуцк»

«Городея» — «Динамо-Брест»

«Неман» — БАТЭ

Игры 26 июня.

«Нафтан» — «Славия»

«Днепр» — «Ислочь»

Положение в чемпионате после 13-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Шахтер (Солигорск) 13 10 2 1 19 6 32
2 Динамо (Минск) 13 9 1 3 17 5 28
3 БАТЭ (Борисов) 13 8 3 2 21 7 27
4 Неман (Гродно) 13 7 3 3 19 12 24
5 ФК Слуцк 13 6 4 3 15 11 22
6 ФК Витебск 13 6 3 4 12 11 21
7 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 13 5 6 2 14 11 21
8 ФК Гомель 13 5 4 4 15 8 19
9 ФК Городея 13 4 6 3 11 9 18
10 Днепр (Могилев) 13 4 3 6 14 20 15
11 Динамо (Брест) 13 3 5 5 13 16 14
12 Крумкачы (Минск) 13 3 4 6 13 18 13
13 ФК Минск 13 2 5 6 8 16 11
14 Славия (Мозырь) 13 2 4 7 11 21 10
15 ФК Ислочь 13 2 0 11 9 21 -1
16 Нафтан (Новополоцк) 13 1 1 11 4 23 -1

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы
Павел Савицкий «Неман» 7
Михаил Гордейчук БАТЭ 6
Антон Сарока «Динамо-Минск» 6
Феррейра Нивалдо «Гомель» 5
Владимир Хващинский «Динамо-Минск» 5
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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