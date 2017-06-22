24, 25 и 26 июня пройдет 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В первенстве происходят невероятные вещи, которые в последний раз были в 2013 году. «Шахтер» лидирует с приличным отрывом от преследователей, причем БАТЭ отнюдь не на втором месте!



Пока дела у лидера чемпионата идут очень хорошо. Можно сосредоточиться на еврокубках. Фото: ФК «Шахтер»

В субботу зрителей ждет два суперматча. В Минске, в 17.00, «Крумкачы» сыграют со столичным «Динамо». Перед матчем на стадион заглянет Лявон Вольский .

А в Жодино к автозаводцам приедут лидеры чемпионата — футболисты «Шахтера», которые усилились белорусским защитником Максимом Бордачевым. В прошлом туре подопечные Криушенко отобрали два важных очка у БАТЭ на «Борисов-Арене», у себя дома они вполне могут отобрать все три у лидера.

25 июня «Неман» сыграет с БАТЭ. Гродненский клуб, в случае победы над борисовчанами, сравняется с ними по очкам. И этот прогноз не из области фантастики. В Городее же местный клуб попробует огорчить брестское «Динамо», у которого дела в чемпионате идут совсем плохо.

Игры 24 июня.

«Крумкачы» — «Динамо-Минск»

«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер»

«Гомель» — «Минск»

Игры 25 июня.

«Витебск» — «Слуцк»

«Городея» — «Динамо-Брест»

«Неман» — БАТЭ

Игры 26 июня.

«Нафтан» — «Славия»

«Днепр» — «Ислочь»

Положение в чемпионате после 13-го тура:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Павел Савицкий «Неман» 7 Михаил Гордейчук БАТЭ 6 Антон Сарока «Динамо-Минск» 6 Феррейра Нивалдо «Гомель» 5 Владимир Хващинский «Динамо-Минск» 5