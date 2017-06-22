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ЕЭК изменил таможенные пошлины по 500 товарам

23.06.2017 21:41 — Разное | Ежедневник  
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ЕЭК изменил таможенные пошлины по 500 товарам

Совет Евразийской экономической комиссии изменил таможенные пошлины в отношении почти 500 товаров.

Совет ЕЭК принял решение об изменении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении 472 позиций товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Таким образом, будут учтены обязательства России, которые она взяла на себя при вступлении в ВТО, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Изменение пошлин касается товаров, включенных в перечень чувствительных. В это число вошли различные виды оборудования, устанавливаемого на транспортные средства, беспилотные летательные аппараты, некоторые типы авиационной техники, ткани, другие изделия легкой промышленности, рыба и морепродукты, ряд иных товаров.

В частности, снижены пошлины на тихоокеанский лосось с 4,4% до 3%, на треску - с 6% до 5%, на печень и икру - с 6,6% до 5%, на спички - с 11 до 8,8%, на одежду и принадлежности к ней, включая перчатки, рукавицы и митенки, - с 9,2 до 6,5%, на розы - с 7 до 5%, на столовую и кухонную посуду, а также холодильники - с 13,6 до 12%.

Кроме того, снизятся пошлины на яблоки, груши, айву, дрожжи, двери, окна, различные виды тканей, микроволновки и др. Ранее, в мае текущего года, решением Коллегии ЕЭК были скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 491 позиции.

 
 
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Совет Евразийской экономической комиссии изменил таможенные пошлины в отношении почти 500 товаров.

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