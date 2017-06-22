ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госдума приняла законопроект о запрете анонимайзеров

23.06.2017 21:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Госдума приняла законопроект о запрете анонимайзеров

Законопроект, который запрещает использование технологий для доступа к заблокированным интернет-сайтам с противоправной информацией, прошел первое чтение в Госдуме.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 июня. Авторами документа стали представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак и представитель КПРФ Андрей Ещенко, пишет "Коммерсант".

Согласно инициативе, анонимайзеры, VPN и прокси должны будут фильтровать интернет-ресурсы с учетом реестра заблокированных сайтов Роскомнадзора, не позволяя заходить на эти ресурсы. При этом поисковики будут обязаны исключать из выдачи запрещенные властями сайты.

Неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора о заблокированных сайтах и прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей ссылок на них будет грозить штрафом. Для граждан — в размере 5 тыс. российских, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 500–700 тыс. рублей. Поправки также предполагают отмену ряда ограничений для популярных блогеров, введенных в 2014 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законопроект, который запрещает использование технологий для доступа к заблокированным интернет-сайтам с противоправной информацией, прошел первое чтение в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Догнать "Шахтер". В субботу стартует 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика