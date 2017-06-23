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Минское "Динамо" заключило контракт с форвардом сборной Беларуси

23.06.2017 21:54 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» заключило новый контракт с форвардом Артемом Волковым.


Фото: «Прессбол»

В прошлом сезоне Артем Волков провел за «Динамо» 23 матча, набрав 3 (0+3) очка. Центрфорвард также выступал в КХЛ за омский «Авангард». Всего на его счету 5 (1+4) баллов в 47 играх. Примечательно, что свою единственную шайбу в КХЛ Волков забросил в ворота минского «Динамо».

Волков также выступал за сборную Беларуси на последнем чемпионате мира по хоккею.

На данный момент минское «Динамо» имеет контракты с 15 хоккеистами. В ростер команды входят следующие игроки: вратари Степан Горячевских, Михаил Карнаухов, защитники Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец и нападающие Александр Матерухин, Артем Волков, Андрей Степанов, Роб Клинкхаммер, Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Евгений Ковыршин и Александр Павлович.

 
 
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На данный момент минское "Динамо" имеет контракты с 15 хоккеистами.

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