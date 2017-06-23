Многие могут помнить из школьного курса физики, что некоторые овощи, в частности, картофель, теоретически могут быть использованы в качестве батареек. Польский инженер решил использовать эту функцию и сконструировал из картофелины "беспилотник".

Батшински прикрепил к клубню суперконденсатор, который накапливает энергию, и поставил его на четырехколесную тележку с моторчиком, после чего привел конструкцию в движение.

Также изобретатель оснастил свое устройство блоком управления, благодаря чему "беспилотник" сам прокладывает себе маршрут.

Автономность "картохода" — восемь сантиметров, после чего ему требуется 15-минутная "зарядка".