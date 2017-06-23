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"Беспилотная картошка": польский инженер показал колесный "картоход"

23.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Многие могут помнить из школьного курса физики, что некоторые овощи, в частности, картофель, теоретически могут быть использованы в качестве батареек. Польский инженер решил использовать эту функцию и сконструировал из картофелины "беспилотник".

"Беспилотная картошка": польский инженер показал колесный "картоход"
© Pexels
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Батшински прикрепил к клубню суперконденсатор, который накапливает энергию, и поставил его на четырехколесную тележку с моторчиком, после чего привел конструкцию в движение.

Также изобретатель оснастил свое устройство блоком управления, благодаря чему "беспилотник" сам прокладывает себе маршрут.

Автономность "картохода" — восемь сантиметров, после чего ему требуется 15-минутная "зарядка".

 
 
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Инженер из Польши Марек Батшински показал беспилотного робота, сделанного из картофелины. Смотрите на видео, как работает изобретение.

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