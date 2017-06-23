ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иван Ургант и Сергей Шнуров устроили рэп-баттл на "Версусе"

24.06.2017 00:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня на YouTube появилось видео, в котором Иван Ургант и Сергей Шнуров выступают оппонентами на Versus Battle — одной из самых популярных площадках для рэп-баттлов в мире. Видео записано для передачи «Вечерний Ургант», которая с 19 по 23 июня снималась в Санкт-Петербурге.

Герои шуточного «Версуса» сделали все максимально правдоподобно. Рэп-битва по традиции проходила в петербургском клубе «1703», ведущим баттла был его создатель Александр Тимарцев (Ресторатор).

Сам баттл между ведущим передачи «Вечерний Ургант» и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым стал пародией на легендарный выпуск «Версуса» с участием рэперов Oxxxymiron и Johnyboy. Ургант начал свой раунд с парафраза того самого раунда Оксимирона и даже наклеил на шею огромный пластырь, подражая популярному рэперу. Маты, по традиции телеэфира, запикали, а слово **й на шее у Урганта — заблюрили.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.


Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает 20-летие и в честь юбилея даст второй концерт за год в Минске 1 декабря.

Читайте также
Группа "Ленинград" получила "Каннского льва"
"Вечерний Ургант" переснял первую сцену "Ла-Ла Ленд" в московской пробке
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео записано для передачи "Вечерний Ургант", которая с 19 по 23 июня снималась в Санкт-Петербурге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" заключило контракт с форвардом сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика