Сегодня на YouTube появилось видео, в котором Иван Ургант и Сергей Шнуров выступают оппонентами на Versus Battle — одной из самых популярных площадках для рэп-баттлов в мире. Видео записано для передачи «Вечерний Ургант», которая с 19 по 23 июня снималась в Санкт-Петербурге.

Герои шуточного «Версуса» сделали все максимально правдоподобно. Рэп-битва по традиции проходила в петербургском клубе «1703», ведущим баттла был его создатель Александр Тимарцев (Ресторатор).

Сам баттл между ведущим передачи «Вечерний Ургант» и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым стал пародией на легендарный выпуск «Версуса» с участием рэперов Oxxxymiron и Johnyboy. Ургант начал свой раунд с парафраза того самого раунда Оксимирона и даже наклеил на шею огромный пластырь, подражая популярному рэперу. Маты, по традиции телеэфира, запикали, а слово **й на шее у Урганта — заблюрили.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иван Ургант и Сергей Шнуров устроили рэп-баттл на "Версусе" Видео записано для передачи "Вечерний Ургант", которая с 19 по 23 июня снималась в Санкт-Петербурге.