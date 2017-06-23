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Иван Ургант и Сергей Шнуров устроили рэп-баттл на "Версусе"
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Герои шуточного «Версуса» сделали все максимально правдоподобно. Рэп-битва по традиции проходила в петербургском клубе «1703», ведущим баттла был его создатель Александр Тимарцев (Ресторатор).
Сам баттл между ведущим передачи «Вечерний Ургант» и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым стал пародией на легендарный выпуск «Версуса» с участием рэперов Oxxxymiron и Johnyboy. Ургант начал свой раунд с парафраза того самого раунда Оксимирона и даже наклеил на шею огромный пластырь, подражая популярному рэперу. Маты, по традиции телеэфира, запикали, а слово **й на шее у Урганта — заблюрили.
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Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает 20-летие и в честь юбилея даст
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Видео записано для передачи "Вечерний Ургант", которая с 19 по 23 июня снималась в Санкт-Петербурге.
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