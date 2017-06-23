24 июня белорусские абитуриенты сдают централизованное тестирование по химии, а 20 июня они сдавали биологию. А вы помните школьную программу по этим предметам? Проверьте себя в нашем несложном тесте. И не забывайте — абитуриентам на тестах пришлось намного сложнее.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: что вы помните из школьного курса химии и биологии? Проверьте себя в нашем несложном тесте.