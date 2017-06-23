ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: что вы помните из школьного курса химии и биологии?

24.06.2017 08:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

24 июня белорусские абитуриенты сдают централизованное тестирование по химии, а 20 июня они сдавали биологию. А вы помните школьную программу по этим предметам? Проверьте себя в нашем несложном тесте. И не забывайте — абитуриентам на тестах пришлось намного сложнее.

Читайте также
Тест: что вы помните из школьной программы по математике?
Тест: что вы помните из школьной программы по английскому языку?
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверьте себя в нашем несложном тесте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Хотела уложиться в 250 долларов, а потратила 600". Как белорусы отдыхают в рассрочку и кредит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика