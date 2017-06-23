Есть три категории ответственных сотрудников: те, что выполняют свою работу качественно, но без особых теплых чувств и рвения; те, что получают от своей работы удовольствие и буквально «прописались» в офисе; и те, что любят свою работу, но очень четко разделяют ее и личную жизнь. Предлагаем вам узнать, к какой группе вы относитесь и кто для работодателя идеальнее всего.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: насколько вы идеальный сотрудник? Есть три категории ответственных сотрудников: те, что выполняют свою работу качественно, но без особых тёплых чувств и рвения; те, что получают от своей работы...