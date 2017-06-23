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Тест: насколько вы идеальный сотрудник?

24.06.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Есть три категории ответственных сотрудников: те, что выполняют свою работу качественно, но без особых теплых чувств и рвения; те, что получают от своей работы удовольствие и буквально «прописались» в офисе; и те, что любят свою работу, но очень четко разделяют ее и личную жизнь. Предлагаем вам узнать, к какой группе вы относитесь и кто для работодателя идеальнее всего.

 
 
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Есть три категории ответственных сотрудников: те, что выполняют свою работу качественно, но без особых тёплых чувств и рвения; те, что получают от своей работы...

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