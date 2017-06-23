Чтобы расплатиться за две недели отдыха в Египте, белорус продал почку. FINANCE.TUT.BY узнал, насколько востребованы у белорусов законные способы съездить на отдых, когда не хватает денег, — туры в рассрочку или кредит.



Фото: Reuters. Фото носит иллюстративный характер

«Очень хотелось отдохнуть, а зарплата не позволяла делать сбережения»

22-летняя студентка Кристина в прошлом году решила съездить в отпуск. Поскольку нужной суммы на руках не было, девушка воспользовалась краткосрочным кредитом — овердрафтом по карточке на сумму около 400 долларов.

— Скажу, как есть: очень хотелось отдохнуть, а зарплата не позволяла делать сбережения. На тот момент после учебы и на выходных я подрабатывала в магазине спорттоваров, так что деньги, полученные на 0,5 ставки, уходили на бытовые расходы, — рассказывает студентка.

Из-за того, что заявления на отпуск Кристине и ее подруге подписали довольно поздно, девушки не успевали сделать визы. Поэтому рассматривали два направления: либо Турция, либо Украина. Решили, что второй вариант отдыха на 10 дней выйдет бюджетнее.

— Чтобы сэкономить, мы не обращались в турагентство: бронировали отель и транспорт самостоятельно. Многие мои знакомые в прошлом году именно так и поступали. А рассрочку на такое направление, как Украина, в турфирмах не предоставляли: только Турция, Египет, Болгария.

Кристина рассчитывала на 250 долларов, но итоговая сумма получилась значительно больше: девушка потратила и «кредитные», и почти 200 долларов собственных денег.

— Хотелось отдохнуть — кафешки, катание на катере, — объясняет девушка.

Но чаще всего из отпуска Кристине вспоминается непростая дорога до Одессы, плохая погода, которая держалась несколько первых дней поездки, и то, как на обратном пути на 1,5 часа задержался транспорт.

— Я и моя подруга были единственными, кого забирали не из конечной точки — Затоки, а из Одессы. Нам объяснили, куда подъедет автобус: на заправку — но в оговоренном месте оказалось пять заправок. Там мы встречали людей, которые ждали своего транспорта по 7−8 часов. И хотя нам пришлось переживать только 1,5 часа, все равно было довольно страшно.

Кристина в итоге осталась довольна поездкой, хотя по приезде думалось и о том, что деньги за отдых придется еще выплачивать. Оплата растянулась на год, и до сих пор Кристина еще должна банку небольшую сумму. Только процентами она «переплатила» пару сотен рублей.

— Приятно, что мы все-таки отдохнули, но, наверное, правильнее было бы все-таки занять у кого-то денег, — рассуждает девушка.



Фото: Reuters. Фото носит иллюстративный характер.

Дарья с мужем и двумя детьми на днях едут отдохнуть в Турцию. За отпуск длиною меньше недели они расплачивались в рассрочку, поскольку на руках не было нужной суммы. Деньги появились бы только ближе к самой поездке — зарплата, отпускные.

— Во многие агентства звонили, искали предложения под скромный бюджет. В одной турфирме нам сказали, что отдых на пять ночей в Турции дешевле тысячи долларов мы не найдем. Но в итоге мы заплатили 740 долларов: 50% стоимости тура за месяц до поездки, и 50% — за три дня до вылета. Был еще вариант разделить платеж три части — 50%, 20% и 30% от стоимости путевки, но мы посчитали, что первый вариант будет оптимальным, — вспоминает Дарья.

Она говорит, что они с мужем «не любители кредитов: лучше, когда заплатил и забыл». Дарья соглашается с тем, что отпуск, например, в Украине обошелся бы им в меньшую сумму, но ехать туда семье пока боязно.

— То, что сейчас нам необходимо, — простой пляжный отдых, море и загар. На Украину, может быть, в следующем году поедем.

Если бы за три дня до поездки Дарья не смогла бы выплатить турфирме оставшиеся 50% стоимости тура, ее ожидал штраф.

— Но я знала, что мы точно поедем, и на этот счет не переживала, — резюмирует Дарья.



Фото: Reuters. Фото носит иллюстративный характер.

Банки и турфирмы: «Кредиты на отдых по-прежнему востребованы»

Сегодня чаще всего турфирмы предлагают клиентам отдых в рассрочку. Например, в Tez Tour условия таковы: до 30 июня необходимо внести первый платеж в 20%, а оставшиеся 80% — не позже, чем за 30 календарных дней до начала тура.

— Данная услуга достаточно востребована в этом году, и по сравнению с предыдущим сезоном спрос на нее вырос, — отмечают в Tez Tour. — Покупают туры в рассрочку как по массовым направлениям вроде Турции, Болгарии, Греции, Испании, Кипра и Египта, так и, например, в Италию, ОАЭ и Мальдивы. Рассрочкой пользуются разные категории людей, выделить какую-то закономерность вряд ли можно.

По словам специалистов Tez Tour, с выплатой рассрочки у белорусов проблем не возникает, до вылета за отдых рассчитываются все туристы.

Компания Gold Travel предлагает туры в рассрочку более шести лет. Выплачивать деньги туристы могут как до поездки, так и по возвращении.

— В этом году поток туристов очень интенсивный по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, туры в рассрочку тоже пользуются спросом, — говорит директор Антон Козлов. — Сумма рассрочки зависит от стоимости тура: например, Греция — это от 1000 евро на двоих, Египет — от 500 долларов на двоих. В среднем сумма рассрочки колеблется от 2500 до 3000 рублей. Приблизительно половина туристов берет рассрочку на часть суммы.

С конца мая государственный туроператор «Центркурорт» и Паритетбанк стали предлагать белорусам «отдыхать, не думая о финансах», — то есть брать специальный кредит. Доступная сумма — от 200 до 3000 рублей, выплаты можно растянуть до 8 месяцев.

— От клиента требуется только паспорт и желание отдохнуть, — объясняет начальник финансового управления «Центркурорта» Наталья Грамович. — Сначала нужно прийти к нам в офис и выбрать тур, заключить договор оказания туристических услуг, а потом со счетом прийти в банк.

За месяц данным предложением «Центркурорта» воспользовалось несколько десятков человек. Часто кредит брали на отдых в санатории: в этом случае не нужно вносить предоплату.

А вот специализированные предложения для отпуска в банках встречаются все реже. Например, в «Москве-Минск» раньше предлагали «Кредит на отдых», но теперь этот продукт находится в архиве.

— Кредит «На личное», который мы сейчас представляем, является более удобным для клиентов вариантом, — высказывает свое мнение Артем Корбут, начальник управления маркетинга банка. — Нет необходимости сбора документов, что этот кредит будет потрачен только на отдых. Также мы предлагаем клиентам карты рассрочки, которые они могут использовать для покупки тех же путевок.

Хотя клиент не обязан говорить, зачем ему нужен кредит, при обращении в контакт-центр банка многие клиенты признаются, что не достает им именно на поездку. Кредиты на отдых по-прежнему востребованы у белорусов, отмечают в банке «Москва-Минск».