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А вы помните? Как изменились популярные телевизионные ведущие

24.06.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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В эпоху блогеров можно было бы говорить о смерти телевидения и профессии телевизионного ведущего, но этого не произошло. Телевизионные форматы: ток-шоу, передачи и сериалы ушли в интернет, а ведущие органично вписались в пространство интернета. Теперь уже в режиме не ограниченного доступа, в любое время мы можем посмотреть скандальный выпуск «Пусть говорят», посмеяться на физруком Дмитрия Нагиева и вдохновиться умными мыслями Владимира Познера. Но помните ли вы, как они выглядели в начале карьеры? Вспоминаем.

Андрей Малахов


Фото:1tv.ru, kuhnya6.ru

Валдис Пельш


Фото: www.telesem.ru

Екатерина Андреева


Фото: babyblog.ru, star-magazine.rub

Елена Малышева


Фото: wuzzuptrend.ru, 1tv.ru

Александр Масляков


Фото:24smi.org, Minval.az

Дмитрий Нагиев


Фото: pressa.tv, uznayvse.ru

Иван Ургант


Фото: stuki-druki.com, 1tv.ru

Дмитрий Дибров


Фото: 24smi.org, www.tvc.ru

Владимир Познер


Фото: 24smi.org, pozneronline.ru
 
 
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В эпоху блогеров вспоминаем телевизионных ведущих

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