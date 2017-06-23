А вы помните? Как изменились популярные телевизионные ведущие

В эпоху блогеров можно было бы говорить о смерти телевидения и профессии телевизионного ведущего, но этого не произошло. Телевизионные форматы: ток-шоу, передачи и сериалы ушли в интернет, а ведущие органично вписались в пространство интернета. Теперь уже в режиме не ограниченного доступа, в любое время мы можем посмотреть скандальный выпуск «Пусть говорят», посмеяться на физруком Дмитрия Нагиева и вдохновиться умными мыслями Владимира Познера. Но помните ли вы, как они выглядели в начале карьеры? Вспоминаем.

Андрей Малахов



Фото:1tv.ru, kuhnya6.ru

Валдис Пельш



Фото: www.telesem.ru

Екатерина Андреева



Фото: babyblog.ru, star-magazine.rub

Елена Малышева



Фото: wuzzuptrend.ru, 1tv.ru

Александр Масляков



Фото:24smi.org, Minval.az

Дмитрий Нагиев



Фото: pressa.tv, uznayvse.ru

Иван Ургант



Фото: stuki-druki.com, 1tv.ru

Дмитрий Дибров



Фото: 24smi.org, www.tvc.ru

Владимир Познер



Фото: 24smi.org, pozneronline.ru