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А вы помните? Как изменились популярные телевизионные ведущие
В эпоху блогеров можно было бы говорить о смерти телевидения и профессии телевизионного ведущего, но этого не произошло. Телевизионные форматы: ток-шоу, передачи и сериалы ушли в интернет, а ведущие органично вписались в пространство интернета. Теперь уже в режиме не ограниченного доступа, в любое время мы можем посмотреть скандальный выпуск «Пусть говорят», посмеяться на физруком Дмитрия Нагиева и вдохновиться умными мыслями Владимира Познера. Но помните ли вы, как они выглядели в начале карьеры? Вспоминаем.
Андрей Малахов
Валдис Пельш
Екатерина Андреева
Елена Малышева
Александр Масляков
Дмитрий Нагиев
Иван Ургант
Дмитрий Дибров
Владимир Познер
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В эпоху блогеров вспоминаем телевизионных ведущих
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