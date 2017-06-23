Почитать в выходные: 4 криминально-психологические драмы, которые нельзя пропустить

Детективные истории и триллеры — это не всегда только горы трупов, полицейское расследование и торжество справедливости. Как и в любой другой литературе, здесь существует огромное количество вариантов и вариаций. Например, мощные психологические драмы, пронизанные тоской и безысходностью, страница за страницей потихоньку вытягивающие из вас внутренности и добивающие финалом. Но оторваться совершенно невозможно.





Тана Френч, «Ночь длиною в жизнь»

Простой паренек из рабочего квартала Фэйтфул-плейс Фрэнк Мэки и его возлюбленная Рози Дейли решают вместе бежать из дома. Но Рози не приходит к месту встречи в назначенный час, и Фрэнк решает, что девушка уехала без него. Проходят годы, Фрэнк делает отличную карьеру в полиции, но все эти годы его продолжает мучить вопрос: почему тогда, в юности, любимая девушка его предала? Страшная правда открывается неожиданно — при строительных работах заброшенного дома, в котором когда-то была назначена встреча, находится чемоданчик Рози.

Трагедия одной семьи, показанная на фоне расследования исчезновения Рози Дейли. Большая ирландская семья, отец-алкоголик, несчастные дети, скандалы, крики, побои и вечный стыд перед соседями. Вырвавшись из этого кошмара в восемнадцать лет, Фрэнк не хочет поддерживать отношения с родней настолько, что даже скрывает от них наличие бывшей уже жены и дочери. Однако события вынуждают его вернуться, и не только в качестве члена семьи, но и в качестве полицейского, что еще больше осложняет дело.

Тана Френч, «Рассветная бухта»

В маленьком городке у моря разыгралась страшная трагедия. Дом, где проживала симпатичная молодая семья Спейнов — Дженни, Патрик и двое их малышей, превратился в сцену чудовищного преступления. Дети задушены. Патрик заколот. Дженни тяжело ранена. Опытный столичный детектив Майкл Кеннеди по прозвищу Снайпер — живая легенда убойного отдела — приезжает в городок и с молодым напарником начинает расследование.

Снова Тана Френч. Снова трагедия одной семьи. Потерявший работу отец, из последних сил пытающаяся быть оптимисткой мать, продуваемый со всех сторон дом, в котором они мечтали прожить долгую и счастливую жизнь. Френч разбирает жизнь семьи по косточкам, подсовывает одну разгадку за другой, вытягивая из читателя душу, пока не обрушивает, наконец, ошеломляющую правду.

Тана Френч вообще отлично умеет вытягивать и вырывать. К сожалению, ее пока перестали переводить, хотя она пишет, издается и стабильно присутствует в верхних строчках рейтингов. Ее дебютный роман «В лесной чаще» в свое время продержался в списке бестселлеров «Нью-Йорк таймс» на протяжении семидесяти недель.

Деннис Лихейн, «Таинственная река»





К трем маленьким приятелям, Шону, Джимми и Дейву, гуляющим на улице, подъезжают два мнимых полицейских и увозят в своей машине самого слабого и беззащитного из них — Дейва. Через несколько дней мальчик убегает от похитителей и возвращается домой, но эта история оставляет рубец в душе каждого из ее участников и через двадцать пять лет вновь сводит их вместе в чудовищном кошмаре.

Классика жанра: маленький американский городок, все вместе росли, все друг другу какие-то родственники. Трое бывших друзей, жизнь которых сложилась совершенно по-разному, внезапно оказываются связаны трагедией. Дочь одного из них убита, второй стал полицейским и назначен расследовать это преступление, третий попадает под подозрение. Вот такая вот ирония судьбы. На самом деле все, конечно же, не так, как кажется, и секретов в книге предостаточно.

Лихэйн, пишущий в жанре нуар и больше известный как автор «Острова проклятых», — тоже мастер вывернуть душу наизнанку, так что в финале можно даже и всплакнуть.

Джон Каценбах, «Фатальная ошибка»

Что бы вы сделали, если бы ваша дочь стала объектом домогательств опасного психопата? Как далеко способны вы сами зайти, чтобы уберечь ее от беды? Университетский профессор Скотт Фримен случайно находит у дочери записку от неизвестного поклонника — пылкое признание и заверения в вечной любви, на его взгляд, чересчур настойчивые. Человек уравновешенный, рациональный, профессор не склонен делать из мухи слона, но все же не находит себе места от беспокойства. Как вскоре выясняется, не зря. Страшная в своей обыденности история об одной-единственной, но фатальной ошибке.

История о том, как навязчивое, маниакальное преследование может в один миг разрушить жизнь целой семьи. Один телефонный звонок, письмо по электронной почте, анонимный донос или просто пущенный вовремя слух, не говоря уже о возможностях современных технологий — и жизнь человека летит под откос. Следуя изощренному, четко продуманному плану, преступник изолирует жертву, ловко отсекая всех ее друзей, коллег и близких, создавая им их собственные проблемы. История пронизана ощущением беспомощности и призрачности нашей безопасности. И пока полиция говорит «будет труп — тогда звоните», жертва сама вынуждена стать преступником.