ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм о белорусских тракторах получил награду на американском фестивале (Видео)

24.06.2017 08:32 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Фильм о белорусских тракторах получил награду на американском фестивале (Видео)

Имиджевый фильм о беларуских тракторах получил гран-при на US International Film & Video Festival

У корпоративного фильма "Кормилец", рассказывающего о продукции Минского тракторного завода, новая награда. Видео получило гран-при на 50-м фестивале US International Film & Video Festival в номинации Corporate, сообщает marketing.by.

Фильм снят новосибирской продакшн-студией LBL Production, и в октябре 2016 года уже получил одну престижную награду: стал серебряным призером в номинациях "Имиджевый фильм" и "Внутренние коммуникации" на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards - 2016 во Франции.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имиджевый фильм о беларуских тракторах получил гран-при на US International Film & Video Festival

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
А вы помните? Как изменились популярные телевизионные ведущие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика