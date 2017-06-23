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Фильм о белорусских тракторах получил награду на американском фестивале (Видео)
24.06.2017 08:32 — Разное | Ежедневник
Имиджевый фильм о беларуских тракторах получил гран-при на US International Film & Video Festival
У корпоративного фильма "Кормилец", рассказывающего о продукции Минского тракторного завода, новая награда. Видео получило гран-при на 50-м фестивале US International Film & Video Festival в номинации Corporate, сообщает
Фильм снят новосибирской продакшн-студией LBL Production, и в октябре 2016 года уже получил одну престижную награду: стал серебряным призером в номинациях "Имиджевый фильм" и "Внутренние коммуникации" на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards - 2016 во Франции.
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Имиджевый фильм о беларуских тракторах получил гран-при на US International Film & Video Festival
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