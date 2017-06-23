Клубничное лето: три необычных рецепта варенья

Клубничный сезон в самом разгаре, насытившись свежей ароматной ягодой, не забудьте заготовить ее впрок. И в этом вам помогут рецепты Sputnik.

Клубничное варенье с водкой

Пожалуй, это самый простой рецепт варенья из коллекции. А добавление водки делает вкус клубники более насыщенным, цвет становится темно-рубиновым и время приготовления меньше. Итак…



© Sputnik / Людмила Янковская Водка делает вкус клубничного варенья более насыщенным

Нам понадобится:

На 3 килограмма клубники:

Сахар — 2 кг

Водка — 100 мл

Лимонная кислота — 1 ч. л. или лимонный сок из половинки лимона



© Sputnik / Людмила Янковская Крупные ягоды лучше разрезать на 3-4 части

Сначала подготовим ягоды, тщательно моем, обсушиваем и только тогда отрываем хвостики, иначе в середину попадает лишняя влага. У меня ягоды были крупные, поэтому пришлось разрезать на 3-4 части каждую ягоду. Если у вас клубника мелкая, то оставляем ее целиком.



© Sputnik / Людмила Янковская Лучше всего, если засыпанные сахаром ягоды постоят ночь в холодильнике

Берем глубокую кастрюлю с толстым дном, выкладываем слой ягод, посыпаем сверху сахаром и сбрызгиваем водкой. Затем снова новый слой клубники, затем сахар и водка. Отставляем кастрюлю в сторону, а лучше отправить ее на ночь в холодильник, чтобы клубника дала сок, сахар растворился, но при этом масса в тепле не испортилась.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье варим до тех пор, пока его консистенция полностью вас не устроит

Достаем кастрюлю из холодильника и ставим на плиту. Доводим массу до кипения, добавляем лимонную кислоту или свежевыжатый сок лимона, перемешиваем. Кипятим на среднем огне минут 5 и отставляем в сторону. Когда масса полностью остынет через несколько часов, снова ставим на плиту и доводим до кипения, кипятим 5 минут и снимаем с плиты. Повторяем процедуру до тех пор, пока вас не устроит густота варенья. Я люблю нечто джемообразное, но при этом варенье не должно менять изначальный цвет.



© Sputnik / Людмила Янковская Сладкое воспоминание о лете готово!

Когда мы добились нужной густоты варенья, готовим тару. Баночки тщательно моем, крышки баночек ошпариваем кипятком, протираем насухо чистым полотенцем, баночки ставим в духовку или микроволновку и прокаливаем. Варенье ставим на огонь, доводим до горячего состояния, но не кипятим, снимаем и начинаем разливать. Варенье наливаем до краев, оставляем остывать баночки, варенье застынет, сверху образуется плотный слой, который не позволит варенью портиться. И только тогда можно банки укупоривать.



© Sputnik / Людмила Янковская Клубничное варенье с корицей и бадьяном

Клубничное варенье с корицей и бадьяном

Варенье по этому рецепту получается насыщенно-пряным, как раз для холодных промозглых вечеров с ароматной чашкой травяного чая. Итак..



© Sputnik / Людмила Янковская Клубничное варенье с корицей и бадьяном получается насыщенно-пряным

Нам понадобится:

На 2 килограмма клубники:

Сахар — 2 кг

Бадьян — 2-3 звездочки

Корица в палочках — 2 шт



© Sputnik / Людмила Янковская Ягоды должны пустить сок, прежде чем вы поставите их на огонь

Ягоды тщательно моем, даем стечь воде и убираем хвостики. Крупные ягоды разрезаем на дольки. Выкладываем ягоды в кастрюлю с толстым дном слоями, посыпая сахаром, и отправляем в холодильник, чтобы ягоды пустили сок.

Пустившие сок ягоды ставим на огонь, доводим до кипения. Кипятим на среднем огне мнут 5, снимаем с огня и отставляем в сторону.



© Sputnik / Людмила Янковская Специи в варенье лучше погрузить в марле - так их будет легче потом извлечь

Теперь подготовим специи. Нам понадобится кусочек марли или бинта. Берем палочки корицы и звездочки бадьяна, упаковываем в марлю, завязываем на узелок.



© Sputnik / Людмила Янковская Специи добавляем после того, как масса закипит

Снова ставим варенье на плиту, доводим до кипения и опускаем в кастрюлю марлю со специями. И далее повторяем — кипятим 5 минут, оставляем, остужаем, снова кипятим. Когда варенье будет готово, достаем специи из варенья, разливаем его в тару, остужаем и укупориваем.



© Sputnik / Людмила Янковская Клубничное варенье с мятой

Клубничное варенье "Свежесть"

Этот рецепт варенья, пожалуй, самый изысканный. Не нужно пугаться такого количества ингредиентов с насыщенным ароматом и вкусом. В итоге все вкусы гармонично смешаются и результат превзойдет все ожидания. Итак…



© Sputnik / Людмила Янковская Клубничное варенье с мятой и базиликом получается очень изысканным

Нам понадобится:

На 2 килограмма клубники:

Сахар 1,5 кг

Лимон — 2 шт.

Свежая мята — 25 листиков

Свежий зеленый базилик — 25 листиков



© Sputnik / Людмила Янковская Ягоды традиционно пересыпаем сахаром

Ягоды моем, обсушиваем, убираем хвостики и при необходимости разрезаем на дольки.



© Sputnik / Людмила Янковская После закипания держим массу на огне 5 минут

Ягоды выкладываем в кастрюлю слоями и пересыпаем сахаром. Затем кастрюлю ставим в холодильник, чтобы ягоды пустили сок. Ставим на средний огонь и варим до кипения и кипятим минут 5.



© Sputnik / Людмила Янковская Пока варенье варится, подготавливаем остальные ингредиенты

Пока варенье на плите, подготовим остальные ингредиенты. С лимона снимаем цедру, затем убираем кожицу и белую мякоть, оставляем дольки, мелко измельчаем и удаляем косточки. Мяту и базилик моем, обсушиваем и обрываем листики, выбирая целые и неповрежденные.



© Sputnik / Людмила Янковская Измельченный лимон, цедру и листья мяты с базиликом выкладываем в остуженную массу

В остуженную массу выкладываем измельченный лимон, цедру и листья мяты с базиликом, осторожно перемешиваем и ставим на огонь. Варим варенье минут 15 и затем отставляем остывать часов на 8-10.

Второй этап такой же, доводим до кипения, кипятим минут 15 и остужаем. Доводим варенье до нужной густоты, снова кипятим и разливаем в тару.