Красота, разлитая в воздухе: белорусское лето в работах фотографа Аллы Шилец

Если вы не успели получить визу и не уехали на моря — это не повод для огорчений.

Это повод присмотреться к тому, что вокруг, и увидеть, что мы живем в удивительно красивой стране. Не верите? Посмотрите на наше лето в работах фотографа Аллы Шилец !

— Белорусское лето — это цветущие луга, прохладные воды, солнечные лучи ранним утром, — делится Алла. — Это красота, разлитая в лесном воздухе вечером, когда все пространство наполнено ароматами цветов и трав. Жалко пропустить призрачную летнюю красоту, сидя в городском офисе под кондиционером. Особенно наше лето — такое долгожданное, постоянно ускользающее и неустойчивое. И тем бесконечно дорогое, красивое и трогающее самые тонкие струны души.















































































