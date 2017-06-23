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Красота, разлитая в воздухе: белорусское лето в работах фотографа Аллы Шилец

24.06.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
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Если вы не успели получить визу и не уехали на моря — это не повод для огорчений.

Это повод присмотреться к тому, что вокруг, и увидеть, что мы живем в удивительно красивой стране. Не верите? Посмотрите на наше лето в работах фотографа Аллы Шилец!

— Белорусское лето — это цветущие луга, прохладные воды, солнечные лучи ранним утром, — делится Алла. — Это красота, разлитая в лесном воздухе вечером, когда все пространство наполнено ароматами цветов и трав. Жалко пропустить призрачную летнюю красоту, сидя в городском офисе под кондиционером. Особенно наше лето — такое долгожданное, постоянно ускользающее и неустойчивое. И тем бесконечно дорогое, красивое и трогающее самые тонкие струны души.





















 
 
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Жалко пропустить призрачную летнюю красоту, сидя в городском офисе под кондиционером.

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