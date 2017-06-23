На REALTY.TUT.BY продолжается второй сезон конкурса « Моя кухня ». Каждую неделю мы размещаем пришедшие от читателей истории. После выхода всех полученных рассказов мы запустим голосование, в котором пользователи TUT.BY выберут победителей. Они получат призы от наших партнеров.

Рассказ Анны и Виктора из Бреста:

— Во время проведения первого сезона конкурса мы вместе с родителями делали ремонт в двухкомнатной панельной «хрущевке». С интересом читали рассказы и рассматривали фотографии, присланные участниками первого сезона, некоторые идеи для современной маленькой кухни очень понравились, но все же хотелось придумать что-то свое, учитывая наш довольно скромный бюджет. Вот что у нас получилось. Очень интересно узнать мнение специалистов и пользователей TUT.BY о нашем ремонте.





Кухня всего 5,5 «квадратов». Решили немного увеличить ее за счет половины коридора, сделав вход из гостиной. Стены штукатурили, выравнивали гипсокартоном. На пол положили светлую польскую плитку. Потолок — белый сайдинг, освещение — 4 точечных светильника.

Стены вне рабочей зоны оклеили виниловыми моющимися обоями с вертикальным рисунком, цвет — темное серебро со светлыми переливами.

Все строительные работы (кроме укладки плитки) выполнили мой муж и его отец, мы со свекровью оклеили стены обоями. Конечно, нам потребовалось больше времени, чем профессионалам, зато сэкономили.





Мебель для кухни заказывали у знакомого ИП. Рассмотрев предложенные варианты, решили остановиться на белых глянцевых фасадах и черной столешнице с серебристыми вкраплениями. Окно кухни выходит на запад, света вполне достаточно, особенно во второй половине дня.





Вытяжку, электрический духовой шкаф, варочную панель и мойку со смесителем нам привезли под заказ из Польши.





Холодильник (покупали в Бресте, в «Короне-Техно») разместили в нише, которая получилась из половины коридора.





Есть еще подаренная микроволновая печь, но мы ею не пользуемся, поэтому она временно стоит на подоконнике.





Рабочий фартук сначала планировали выложить белой плиткой «кабанчик», но потом решили, что скинали практичнее. Рисунок выбирал муж (ему очень нравятся автомобили марки «БМВ»), я не стала возражать.





Стол тоже заказали у ИП, столешница такая же, как в кухонном гарнитуре. К сожалению, пока не нашли в продаже подходящие по высоте и размеру стулья.





На окно установили роллеты «день-ночь», потом я решила добавить черно-белые шторы «дождь» с серебряной нитью. Со шторами, на мой взгляд, стало уютнее. И кухня выглядит интересно как днем, так и вечером.









И еще несколько фото деталей.









Приблизительный бюджет:

Кухонный гарнитур со столом, включая работы по доставке и монтажу — 2755 BYN

Скинали — 380 BYN

Роллеты «день-ночь» — 80 BYN

Холодильник LG с морозильной камерой — 1100 BYN

Вертикальная вытяжка «Cata» — 438 BYN (235 у.е.)

Варочная панель «Bosch» — 345 BYN (185 у.е.)

Электрический духовой шкаф «Elektrolux» — 419 BYN (225 у.е.)

Мойка из керамогранита со смесителем — 466 BYN (250 у.е.)

Плитка напольная — 373 BYN (200 у.е.)

Всего — 6366 BYN.

Вот такая у нас получилась кухня. На первый взгляд может показаться, что в ней слишком много глянцевых поверхностей. Но благодаря этому она не бывает одинаковой, все время новая, разная в зависимости от времени суток и освещения. Нам в ней тепло и уютно.





Будем благодарны за комментарии и советы.

Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: — Каждая хозяйка мечтает о свободной и комфортной кухне. Что делать, если в ней всего лишь 5,5 квадратных метров? Хозяева этого проекта смогли обустроить на такой скромной площади вполне уютную и функциональную кухню, расширив ее за счет прилегающего коридора. Данная перепланировка позволила разместить холодильник, и тем самым организовать так называемый «рабочий треугольник».

Минус этого варианта перепланировки — вход из гостиной. В таком случае нужно позаботиться о дизайне этой комнаты, который должен если не сочетаться, то хотя бы не идти вразрез со стилем гостиной, а также о хорошей вытяжке, которая удалит посторонние запахи при готовке.

Окно в небольшой комнате играет особую роль: важно, чтобы хотя бы одна из створок открывалась в вертикально-откидном положении, благодаря чему можно будет регулярно проветривать помещение, ведь распахнуть полностью створку в стесненных условиях не всегда удобно.

Сама кухня получилось яркой, контрастной, с мужским характером. Тон задает основная черно-белая гамма и монохромный декор окон, стен, пола. Несмотря на использование черного цвета, помещение не выглядит на свой метраж. Дополнительный объем придают глянцевые поверхности, обои с вертикальным 3-D рисунком, белый цвет фасадов. Такое сочетание цвета и фактур, действительно, не дает скучать, так как позволяет «играть» оттенками в зависимости от освещения.

Что, на наш взгляд, можно было бы сделать по-другому. Немного неоправданно использование прямого угла в кухонном гарнитуре, хотелось бы здесь видеть удобный угловой вариант, хотя он и более дорогой. Комфорт в небольшом помещении способна обеспечить специальная мебель, например, можно предложить обеденный стол-трансформер, который освободил бы выход к двери. Но главное, на что мы обратили внимание в этой кухне, — не столько дизайн, сколько позитивный настрой хозяев дома.

Из рассказа Анны и Виктора сложилось такое легкое и приятное ощущение слаженной, дружной работы. Это здорово, когда ремонт делается с таким настроением! Спасибо за представленный проект, желаем удачи в конкурсе и уютных чаепитий в своей обновленной кухне!

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