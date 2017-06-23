Цены на Скидельском рынке: клубника подорожала, зелень и молодой картофель - подешевели

На Скидельском рынке уже появилась белорусская клубника, правда за неделю она подорожала с 2,5 рублей за килограмм до 3,2. Есть здесь уже «свои» огурцы, помидоры и перец, а вот картофель пока привозной — из Украины. FINANCE.TUT.BY прогулялся по Скидельскому и посмотрел на ассортимент овощных прилавков главного продовольственного рынка Гродно.





На прилавках — россыпь черешни. Продавцы всячески нахваливают свой товар и говорят, что ягода очень сладкая. Пробуем- не обманули, черешня очень вкусная и ароматная. Цена — 6, 50 рублей.





Клубника дешевле — по 3,20 рубля. Правда, продавцы говорят, что эта белорусская ягода подорожала — несколько дней назад килограмм уходил по 2,50.

Молодой к за картофель продают от 1, 5 рубля до 2,5. Зелень — 50 копеек за пучок. У бабушек на улице Антонова дешевле — 30 копеек за пучок лука или укропа. Здесь же можно купить дешевле и клубнику, если хорошо поторговаться.





















Огурцы - по 1, 60 рублей. Помидоры от 2, 90 до 4 рублей. На прилавках появились свекла и морковь урожая этого года. Молодая капуста — 1, 80 рубля.

Баклажаны — 4, 80 рублей, а перцы продадут по 5, 80 рублей.