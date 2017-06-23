Посол РФ: Беларуси и России нужно учиться жить в правовом поле

Двадцать пять лет для человека — это существенный срок жизни, но в то же время это миг для государств, которые в своих взаимоотношениях с миром еще полны опасений и чувствительны к возможному ущемлению суверенитета, отметил дипломат в эксклюзивном интервью Sputnik.

"В целом оцениваю взаимоотношения России и Беларуси как очень позитивные, сверхдружественные и просто братские. Но есть и вопросы. В развитии наших отношений иногда возникали и трения, вот и последние споры недавно были улажены. Причем все они касаются экономической сферы, а если точнее, двух аспектов: углеводородного сырья и иногда экспорта сельскохозяйственной продукции", — отметил Суриков.



© Sputnik / Виктор Толочко Торгпред РФ: Беларусь ― третья среди всех торговых партнеров России

По мнению дипломата, обе страны пока не полностью научились жить в правовом поле. В частности, хозяйственные споры нередко переходят в медийное пространство. Вопросы контрактов и взаимоотношений в рамках этих контрактов — сугубо коммерческие, и не всегда понятно, когда в эти споры хозяйствующих субъектов начинают ввязываться власти, причем до самого высокого, иногда и высшего уровня, чему становятся свидетелями граждане обеих стран.

"Это говорит о том, что субъекты хозяйствования и субъекты власти наших стран пока не привыкли полностью жить в правовом поле, как это характерно для давно существующих государств. Надо к этому привыкать", — убежден Суриков.

Дипломат отметил, что заключенные между субъектами двух стран контракты в различных сферах не могут выходить за рамки межгосударственного понимания того или иного вопроса. Если в процессе исполнения контракта возникают вопросы у подписавших его сторон, то решение должно находиться в судебном порядке.

"Вместо этого есть попытки вынести разрешение спорных вопросов во властные органы, подменяя суды и органы власти, втягиваясь в различные разговоры по тому или иному экономическому вопросу, накаляют обстановку. И все это доходит до самого верха, где потом этот вопрос разрешается, все становится на свое место, зато настроение обществу подпорчено. И начинаются всякие сомнения, домыслы и измышления о наших отношениях", — сказал Суриков.

Дипломат подчеркнул, что обеим странам необходимо учиться жить в правовом поле. Беларусь и Россия к этому придут, но на это потребуется время.

"Надо совершенствовать отношения бизнеса между собой, совершенствовать судебную систему, чтобы она — и российская, и белорусская — была независимой, и становиться членами международных судебных сообществ", — отметил собеседник.

В то же время, несмотря на изредка возникающие спорные моменты, дипломат характеризует взаимоотношения двух стран как очень динамичные.

"Конечно, мы еще в стадии построения Союзного государства, в стадии развития ЕАЭС. Но последний апрельский независимый опрос о взаимоотношениях между Россией и Беларусью показывает, что 65% белорусских граждан считают, что Беларусь должна жить вместе с Россией, около 20% — с Евросоюзом. А было время, когда эти цифры были другими", — сказал Суриков.

По словам дипломата, отношение белорусских граждан к РФ становится все более объективным, дружеским, и все это находится в развитии.

Фрагмент эксклюзивного интервью посла РФ в Беларуси Александра Сурикова накануне 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами слушайте на радио Sputnik Беларусь.