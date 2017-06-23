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Беларусь заняла третью строчку в Рейтинге кибербезопасности среди стран СНГ

24.06.2017 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь заняла третью строчку в Рейтинге кибербезопасности среди стран СНГ

В Глобальном рейтинге кибербезопасности (Global Cybersecurity Index 2017) Беларусь заняла 39-е место. Однако среди стран СНГ Беларусь обошли лишь Грузия и Россия.

рузия заняла 8-е место в Глобальном рейтинге кибербезопасности. а Россия - 10-е.  То есть, если брать в расчет лишь страны СНГ, то Беларусь, попав на 39-ю строчку, заняла "призовое" третье место, сообщает Thinktanks.by.

Если же посмотреть на постсоветские страны и просто соседние государства, то выше всех в данном списке оказалась Эстония, разместившись на 5-ой позиции. Соседняя Латвия находится на 22-м месте.  Соседняя Польша - на 33-м. У Литвы и Украины дела с кибербезопасностью обстоят хуже. Они заняли 57-е и 59-е места соответственно. 

Первые строчки в рейтинге кибербезопасности заняли  Сингапур, США, Малайзия, Эстония и Оман. Последние - Экваториальная Гвинея, Йемен и ЦАР. Они располагаются на 164-165-м местах.

Любопытно, что аутсайдером в сфере кибербезопасности в Европе является... Ватикан. Он занимает 161-ю позицию в Global Cybersecurity Index 2017.

 
 
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В Глобальном рейтинге кибербезопасности (Global Cybersecurity Index 2017) Беларусь заняла 39-е место. Однако среди стран СНГ Беларусь обошли лишь Грузия и Россия.

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