ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортобзор: возвращение Азаренко, проигрыш Самсонова и уход Вудкрофта

24.06.2017 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Главным событием уходящей недели для белорусских поклонников тенниса стало долгожданное возвращение на корт экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.

"Долго ждали, почти год говорили о том, что она тренируется. В Минске она провела достаточно времени в тренировках, как на свежем воздухе, так и на корте. Наконец-то она вернулась, и все болельщики и специалисты отметили ее великолепную физическую форму", — рассказал Костьян.

Спортобзор: возвращение Азаренко, проигрыш Самсонова и уход Вудкрофта
© AFP/ JEWEL SAMAD
Азаренко назвала поражение от Конюх обидным

В первом раунде Mallorca Open в Испании экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выиграла свой первый матч после годичного перерыва в карьере у японки Рисы Одзаки. Во втором круге турнира белоруска уступила хорватке Ане Конюх. Соревнования на Мальорке стали подготовкой Виктории Азаренко к Уимблдонскому турниру в Лондоне, на котором белоруска выступит уже 3-го июля.

Еще одним удивительным событием в мире тенниса на уходящей неделе стал матч шестикратного чемпиона Европы по настольному теннису белоруса Владимира Самсонова с 13-летним спортсменом из Японии Томокадзу Харимото на соревнованиях в Китае.

"Легенда нашего настольного тенниса Владимир Самсонов выиграл, наверное, все, что возможно выиграть на этой планете, кроме Олимпиады, но проиграл 13-летнему японскому теннисисту. Самсонову 41 год, парню-вундеркинду 13, борьба была не на жизнь, а на смерть, и этот парнишка никак не уступал Владимиру", — рассказал Костьян.  

Тем временем, если говорить о мировых спортивных событиях этой недели, главное из них — это, безусловно, Кубок Конфедераций в России.

"Большой футбол приехал в Россию, и сегодня мы будем болеть за сборную России, которой необходима победа в матче с Мексикой. Мексиканцы настроены на победу, но их устроит и ничья. А результат матча с Португалией был вполне предсказуем. Там не столько Португалия, сколько Криштиану Роналду. И если 90 минут играть и не нанести ни одного удара в створ ворот, то результат очевиден", — отметил Костьян.

Спортобзор: возвращение Азаренко, проигрыш Самсонова и уход ВудкрофтаМинск Крэйг Вудкрофт" title="Главный тренер ХК Динамо-Минск Крэйг Вудкрофт" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
Хоккейное "Динамо-Минск" уволило Крэйга Вудкрофта

Не обошелся без новостей и мир белорусского хоккея. Накануне стало известно о том, что минское "Динамо" покинул главный тренер Крэйг Вудкрофт, который вывел минчан в плей-офф в прошлом сезоне.

"Мы помним эти рекордные 105 очков, которые команда набрала впервые за всю свою историю участия в КХЛ. Вчера стало известно, что Вудкрофт уходит из команды. Как рассказал генеральный директор команды Анатолий Курилец, Вудкрофт сам пожелал уйти. Сейчас "Динамо" активно ищет нового тренера", — рассказал Костьян.

Беседу со спортивным обозревателем Sputnik Максимом Костьяном о наиболее заметных спортивных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный обозреватель Sputnik Максим Костьян рассказал о наиболее заметных спортивных событиях уходящей недели – возвращении на корт Виктории Азаренко, обидном...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску на чыгуначнай станцыі электрычным токам забіла студэнта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика