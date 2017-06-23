Спортобзор: возвращение Азаренко, проигрыш Самсонова и уход Вудкрофта

Главным событием уходящей недели для белорусских поклонников тенниса стало долгожданное возвращение на корт экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.

"Долго ждали, почти год говорили о том, что она тренируется. В Минске она провела достаточно времени в тренировках, как на свежем воздухе, так и на корте. Наконец-то она вернулась, и все болельщики и специалисты отметили ее великолепную физическую форму", — рассказал Костьян.



© AFP/ JEWEL SAMAD Азаренко назвала поражение от Конюх обидным

В первом раунде Mallorca Open в Испании экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выиграла свой первый матч после годичного перерыва в карьере у японки Рисы Одзаки . Во втором круге турнира белоруска уступила хорватке Ане Конюх. Соревнования на Мальорке стали подготовкой Виктории Азаренко к Уимблдонскому турниру в Лондоне, на котором белоруска выступит уже 3-го июля.

Еще одним удивительным событием в мире тенниса на уходящей неделе стал матч шестикратного чемпиона Европы по настольному теннису белоруса Владимира Самсонова с 13-летним спортсменом из Японии Томокадзу Харимото на соревнованиях в Китае.

"Легенда нашего настольного тенниса Владимир Самсонов выиграл, наверное, все, что возможно выиграть на этой планете, кроме Олимпиады, но проиграл 13-летнему японскому теннисисту. Самсонову 41 год, парню-вундеркинду 13, борьба была не на жизнь, а на смерть, и этот парнишка никак не уступал Владимиру", — рассказал Костьян.

Тем временем, если говорить о мировых спортивных событиях этой недели, главное из них — это, безусловно, Кубок Конфедераций в России .

"Большой футбол приехал в Россию, и сегодня мы будем болеть за сборную России, которой необходима победа в матче с Мексикой. Мексиканцы настроены на победу, но их устроит и ничья. А результат матча с Португалией был вполне предсказуем. Там не столько Португалия, сколько Криштиану Роналду. И если 90 минут играть и не нанести ни одного удара в створ ворот, то результат очевиден", — отметил Костьян.

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Минск Крэйг Вудкрофт" title="Главный тренер ХК Динамо-Минск Крэйг Вудкрофт" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Хоккейное "Динамо-Минск" уволило Крэйга Вудкрофта

Не обошелся без новостей и мир белорусского хоккея. Накануне стало известно о том, что минское "Динамо" покинул главный тренер Крэйг Вудкрофт, который вывел минчан в плей-офф в прошлом сезоне.

"Мы помним эти рекордные 105 очков, которые команда набрала впервые за всю свою историю участия в КХЛ. Вчера стало известно, что Вудкрофт уходит из команды. Как рассказал генеральный директор команды Анатолий Курилец, Вудкрофт сам пожелал уйти. Сейчас "Динамо" активно ищет нового тренера", — рассказал Костьян.

Беседу со спортивным обозревателем Sputnik Максимом Костьяном о наиболее заметных спортивных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.