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МТС ввел "летний безлимит" за 1 рубль в сутки
Компания МТС
Услуга «Пикник» предоставляет безлимитный интернет в сетях 3G и 4G, причем первые 2 ГБ в день расходуются без ограничения скорости. После превышения дневной нормы скорость падает до 256 Кбит/с до конца суток.
В стоимость также включена возможность бесплатно пользоваться цифровым телевидением «МТС ТВ», онлайн-кинотеатром «МТС Кино», музыкальной платформой «МТС Music» и каталогом журналов и газет «МТС Пресса». Интернет-трафик на перечисленные сервисы не расходуется, а скорость доступа к ним после превышения дневного порога в 2 ГБ не снижается, сообщается на сайте.
Подключить или отключить услугу «Пикник» можно в любое время – она тарифицируется посуточно.
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Услуга "Пикник" включает безлимитный мобильный интернет и мультимедийные сервисы.
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