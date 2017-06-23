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МТС ввел "летний безлимит" за 1 рубль в сутки

24.06.2017 12:06 — Разное | Tut.by  
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Компания МТС представила новую услугу «Пикник», которая включает безлимитный мобильный интернет и мультимедийные сервисы за 1 рубль в сутки.


Услуга «Пикник» предоставляет безлимитный интернет в сетях 3G и 4G, причем первые 2 ГБ в день расходуются без ограничения скорости. После превышения дневной нормы скорость падает до 256 Кбит/с до конца суток.

В стоимость также включена возможность бесплатно пользоваться цифровым телевидением «МТС ТВ», онлайн-кинотеатром «МТС Кино», музыкальной платформой «МТС Music» и каталогом журналов и газет «МТС Пресса». Интернет-трафик на перечисленные сервисы не расходуется, а скорость доступа к ним после превышения дневного порога в 2 ГБ не снижается, сообщается на сайте.

Подключить или отключить услугу «Пикник» можно в любое время – она тарифицируется посуточно. 

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Услуга "Пикник" включает безлимитный мобильный интернет и мультимедийные сервисы.

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