СК проводит проверку по факту гибели минского студента от удара током

Управлением Следственного комитета по городу Минску проводится доследственная проверка по факту смерти молодого человека 1997 года и получения тяжелых травм вторым мужчиной 1993 года рождения, рассказал представитель СК.

"Оба молодых человека были обнаружены сегодня ночью на станции Минск-Сортировочный. У обоих зафиксировано поражение электрическим током", — сообщил Климович.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.



© Sputnik Игорь Онучин Парни пытались перелезть через цистерну на ж/д путях: один погиб

"В настоящее время опрашиваются родственники погибшего парня, а также пострадавшего, и очевидцы произошедшего. Все обстоятельства пока выясняются", —, уточнил представитель СК.

Как ранее сообщал Sputnik, инцидент со смертельным исходом произошел в ночь с 23 на 24 июня на территории 1-го парка железнодорожной станции Минск-Сортировочный по улице Казинца.

Сообщение о поражении электрическим током двух молодых людей поступило в МЧС в 00.37 в субботу. По предварительной данным, студенты самовольно пытались перелезть через цистерну на железнодорожных путях, что по технике безопасности строго запрещено.

В результате 20-летний студент одного из столичных вузов погиб на месте от удара током. Его друг, 24-летний программист получил ожоги 80% тела. Он доставлен в больницу с термическим ожогом пламенем электродуги 1-4 степеней и ожоговым шоком.

Комментарий официального представителя УСК по Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.