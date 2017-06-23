ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК проводит проверку по факту гибели минского студента от удара током

24.06.2017 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Управлением Следственного комитета по городу Минску проводится доследственная проверка по факту смерти молодого человека 1997 года и получения тяжелых травм вторым мужчиной 1993 года рождения, рассказал представитель СК.

"Оба молодых человека были обнаружены сегодня ночью на станции Минск-Сортировочный. У обоих зафиксировано поражение электрическим током", — сообщил Климович.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. 

СК проводит проверку по факту гибели минского студента от удара током
© Sputnik Игорь Онучин
Парни пытались перелезть через цистерну на ж/д путях: один погиб

"В настоящее время опрашиваются родственники погибшего парня, а также пострадавшего, и очевидцы произошедшего. Все обстоятельства пока выясняются", —, уточнил представитель СК.

Как ранее сообщал Sputnik, инцидент со смертельным исходом произошел в ночь с 23 на 24 июня на территории 1-го парка железнодорожной станции Минск-Сортировочный по улице Казинца.

Сообщение о поражении электрическим током двух молодых людей поступило в МЧС в 00.37 в  субботу. По предварительной данным, студенты самовольно пытались перелезть через цистерну на железнодорожных путях, что по технике безопасности строго запрещено.

В результате 20-летний студент одного из столичных вузов погиб на месте от удара током.  Его друг, 24-летний программист получил ожоги 80% тела. Он доставлен в больницу с термическим ожогом пламенем электродуги 1-4 степеней и ожоговым шоком.

Комментарий официального представителя УСК по Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович рассказал радио Sputnik Беларусь подробности расследования трагического инцидента: ночью на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У нядзелю ўдзень амаль па ўсёй Беларусі чакаюцца дажджы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика