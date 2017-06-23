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Впервые в истории под первым номером драфта НХЛ был выбран хоккеист из Швейцарии

24.06.2017 13:26 — Разное | Tut.by  
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Швейцарский хоккеист Нико Хишир был выбран под первым номером драфта НХЛ.


Reuters

Права на 18-летнего центрфорварда теперь закреплены за клубом «Нью-Джерси».

В этом сезоне Хишир выступал в главной юниорской лиге Квебека и набрал 93 (41+52) очка в 63 играх. Ранее швейцарские хоккеисты никогда не были первыми номерами драфта.

Под вторым номером «Филадельфия» выбрала канадского нападающего Нолана Патрика, а «Даллас» под третьим — финского защитника Миро Хейсканена.

Всего в первом раунде был выбран 31 хоккеист, среди которых — 12 канадцев, 6 финнов, 5 американцев, 4 шведа, 2 чеха, швейцарец и россиянин.

С субботы на воскресенье пройдут следующие шесть раундов. Отметим, что вчера от прав на выбранного в 2016 году белорусского защитника Степана Фальковского отказался «Калгари». Таким образом, Фальковский может быть выбран второй год подряд. В числе кандидатов из белорусов также называются Максим Сушко, Егор Шарангович и Владислав Еременко.

 
 
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Швейцарский хоккеист Нико Хишир был выбран под первым номером драфта НХЛ.

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