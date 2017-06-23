Катар сообщил, что требования для прекращения блокады невыполнимы





Катар назвал неприемлемыми и невыполнимыми требования, выдвинутые арабскими странами для отмены бойкота.

В Вашингтоне растущий кризис в отношениях Катара и соседними с ним странами назвали "семейным делом", сообщает ВВС .

"Список требований подтверждает то, о чем Катар говорил с самого начала. Нелегальная блокада не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, она связана с ограничением суверенитета Катара и вмешательством в нашу внешнюю политику", - заявил пресс-секретарь правительства Катара шейх Саиф аль-Тани.

По его словам, сейчас правительство страны изучает список условий, выдвинутых арабскими странами, и готовит ответ.

Ранее Национальный комитет по правам человека Катара заявил, что представленный арабскими странами список требований противоречит положениям международных конвенций о защите прав человека, и призвал правительство страны отказаться от выполнения этих требований.

Крупнейший политический кризис в странах Персидского залива разразился в начале июня, когда более десяти стран ввели против Катара дипломатические и экономические санкции. Они обвинили Катар в финансировании терроризма и подрыве стабильности в регионе. Все эти обвинения Доха отрицает.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение. Позже о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. К блокаде Катара из стран, входящих в Совет сотрудничества стран Персидского залива, не присоединились только Кувейт и Оман.

В пятницу стало известно, что четыре страны, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, направили в Доху список из 13 требований, которые необходимо выполнить в течение 10 дней для отмены санкций.

Саудовская Аравия, Египет, Объеденные Арабские Эмираты и Бахрейн потребовали в частности, чтобы Катар закрыл финансируемую им телекомпанию "Аль-Джазира", закрыл турецкую военную базу и сократил до минимума связи с Ираном.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя сложившуюся ситуацию, назвал растущий кризис в отношениях Катара и соседних стран "семейным делом", с решением которого должны справиться они сами.

"Мы можем оказать содействие в обсуждении этой проблемы, и на этом все. Они хотят и должны искать выход [из создавшейся ситуации] сами", - сказал Шон Спайсер.

Госдепартамент США пока не прокомментировал ультиматум, выдвинутый арабскими странами Катару.

Список требований был объявлен вскоре после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал соседей Катара сделать свои требования "разумными и выполнимыми".