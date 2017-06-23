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В Минске на проезжую часть проспекта Независимости упала осветительная опора
Утром 24 июня на проезжую часть проспекта Независимости рухнула опора освещения. В Мингорисполкоме сообщили, что она подлежала плановой замене. в Ходе инцидента никто не пострадал, сообщает агенство
Деформация опоры освещения, подлежащей запланированной замене, произошла на проспекте Независимости утром 24 июня, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.
— Проблему устранили в течение получаса. Аварийными службами часть опоры была демонтирована и впоследствии вывезена с проезжей части. Никто не пострадал. Благодаря оперативно сработавшим коммунальным службам города и ГАИ удалось избежать заторов в движении, — подчеркнул Лаптев.
По его словам, опору восстановят в ближайшее время.
— Сейчас оперативно ведется обследование всех опор освещения, подлежащих замене, в целях дальнейшей безопасной эксплуатации, — сказал заместитель председателя Мингорисполкома.
Следует отметить, что работа по замене опор освещения ведется планово. Основная их часть уже заменена, остальные будут заменены до конца года.
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Проблему устранили в течение получаса. Аварийными службами часть опоры была демонтирована и впоследствии вывезена с проезжей части.
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