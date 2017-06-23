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Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании завершил карьеру

24.06.2017 13:37 — Разное | Tut.by  
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Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании защитник Альваро Арбелоа завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил изданию Marca.

Reuters

«Пришло время попрощаться. Хотя физически я чувствую, что еще могу играть. "Реал" — это клуб всей моей жизни, я никогда не буду просить там работу, однако всегда открыт для предложений», — заявил Арбелоа.

34-летний защитник выступал за мадридский «Реал» с 2002 по 2006-й, а также с 2009 по 2016 год. В составе команды он стал чемпионом Испании (2012), а также дважды выиграл Лигу чемпионов (2014 и 2016). Также он выступал за испанский «Депортиво» и английские «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

В составе национальной команды Арбелоа два раза выиграл чемпионат Европы (2008 и 2012), а в 2010 году помог испанцам впервые в истории стать чемпионами мира.

 
 
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Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании защитник Альваро Арбелоа завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил изданию Marca.

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