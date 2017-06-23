Казахстанская надежда русского рэпа Скриптонит, который не любит концерты, в очередной раз отыграл сумасшедшее шоу в Минске. AFISHA.TUT.BY сходила на выступление и рассказывает, почему Адиля Жалелова стоит послушать вживую, даже если речитатив вы не перевариваете.





В первую очередь 23 июня в Prime Hall Скриптонит должен был представить песни из нового альбома «Праздник на улице 36» — это сказалось на программе, в которой можно было не найти многих любимых народом песен, например, живой классики лирического стихосложения вроде «Танцуй сама», «Это любовь» и «Космос». Последний трек заменил новый хит — «Не забирай меня с пати», во время которого белорусских фанатов щедро радовала фонограмма Нади Дорофеевой на подложке.





В принципе обилие нового материала сказалось на картине концерта. Вторая пластинка Скриптонита более мейнстримовая, щеголяющая понятным народу электронным саундом, немного выбивалась из аскетичного сета старых треков в исполнении гитары, баса и живых барабанов. Не сказать, что это плохо — просто местами среди сумасшедшего рок-угара музыкант и его слушатели вдруг начинали психоделично танцевать, как полагает на концерте какого-нибудь атмосферного трэп-исполнителя. Хотя, возможно, музыканту просто пока что не хватило времени, чтобы переделать электронные аранжировки под формат живой рок-группы.































Тем не менее Адиль в очередной раз показал, что даже не испытывая особой любви к живым выступлениям, о чем он регулярно рассказывает в интервью, Скриптонит остается большим трудоголиком и от концерта к концерту работает над лайв-сетом. Среди программы гитаристы вдруг начали наигрывать какие-то незнакомые переборы, спустя пару секунд получили несколько команд от казахстанского парня, а затем Адиль обратился к залу: «Ребят, мы сейчас кое-что новое попробуем. Должно быть прикольно!» И сразу же аудитория получает совершенно уникальный вариант «Вечеринки», который нельзя было услышать ни на двух альбомах, ни на прошлых концертах. А добивает слушателей продолжение лирической части — исполненная а капелла с невероятным надрывом сильнейшего голоса песня «Притон».





И в очередной раз помогла «сделать» концерт сама аудитория. Слушатели не просто истошно кричат, услышав первые ноты знакомой песни, и не просто поют хитовые треки от начала до конца. Среди программы, воспользовавшись паузой Адиля, весь зал начал скандировать припев песни «Ламбада» — зрелище настолько невероятное, что даже беспристрастным зрителям приходилось отлавливать мурашки по своей коже. Что уж говорить о музыкантах, которые, удивленно улыбаясь, шли на поводу аудитории и начинали вне сета наигрывать аккорды песни.









«Эх, как-то очень быстро он все отыграл», — грустили фанаты, разбегаясь по остановкам общественного транспорта после концерта. На самом деле это был единственный минус перфоманса — из-за каких-то сторонних причин Скриптониту пришлось гнать программу в диком темпе, без пространных разговоров с аудиторией. Но, с другой стороны, это не позволило залу ни на секунду потерять запал и драйв сумасшедшего шоу. Школьники и редкие гости постарше отправились по домам при свете дня — концерт закончился едва за 21.00, стартовав, как и анонсировалось, ровно в 8.



