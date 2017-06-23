Водопровод есть, скважина есть, деньги бюджетные потрачены. А воды в поселке под Минском - нет

Три года назад наша читательница Екатерина Чуприс уже рассказывала о том, что у людей, получивших участки в деревне Бровки Минского района, нет дороги, коммуникаций. За прошедшее время ситуация изменилась — появились электричество, газ, водопровод, по улице проложили бетонные трубы водоотведения, в скором времени будет и гравийная дорога. Молодцы там в сельсовете? Не спешите с выводами. В водопроводе нет воды, газ — за деньги кооператива, подъездные пути будут отсыпаться тоже за счет людей.

Участок, который получила в деревне Бровки Лошанского сельсовета в Минском районе Екатерина с мужем в 2009 году, представлял собой землю среди пролеска без проезда. В общей сложности сельсовет здесь «нарезал» 60 участков. При выделении и продаже на аукционе всем новым владельцам обещалось, что коммуникации будут подведены в самые короткие сроки. Но из всего обещанного у людей на участках появилось только электричество.





Водопровод проложили в 2014 году, но воды в нем нет до сих пор. Для его запитки пробурили артезианскую скважину, но в эксплуатацию ее не ввели.

— Огромные средства потрачены на проект, на строительство водопровода, бурение скважины, — возмущается бесхозяйственностью Екатерина. — По итогу скважина более двух лет стоит заброшенной, а новый водопровод не сдан на баланс «Водоканала». На наше обращение пришло письмо, где говорили, что все будет сделано во второй половине 2017 года. Но вот уже эта вторая половина началась, а признаков, что со скважиной что-то делают, нет.





За три года там все заросло бурьяном, люки стоят открытыми.



Весной к участкам не подъехать

Пока чиновники раздавали обещания, люди сами решали свои проблемы: отсыпали к своим домам дороги, за свой счет установили бетонные трубы водоотведения. Местные проезды были сделаны собственными силами застройщиков, но т.к. почва глинистая, то эти дороги не пригодны для круглогодичного использования. Весной и осенью жители деревни не могут пешком дойти до магазина, детского сада, остановки общественного транспорта. Проблематично это сделать и на собственном автомобиле.





— В 2014 году создали кооператив по проведению газа, рассказывает Екатерина. — Нам государство ни копейки на это не выделило, все сделали за свой счет. Теперь вот на общем собрании решили отсыпать дороги за деньги, которые платят те, кто сейчас подключается к кооперативному газопроводу.

Протяженность дороги — полтора километра. Только чтобы ее отсыпать песком, потребуются большие вложения.

— Об асфальтированном покрытии и говорить нечего — дорого. Примерно, по 3−4 тысячи долларов с каждой семьи пришлось бы сбрасываться.





Владельцы участков в Бровках обратились в УКС, чтобы хотя бы увидеть проект дороги, которую обещали чиновники еще в 2009 году. Выяснилось, что в 2012 году проект был разработан за счет бюджетных средств.

— Его по заказу «УКС-Стройинвест» разработала компания ООО «Гиперком-проект», — говорит Екатерина. — Но проект на дорогу… исчез. В «УКС-Стройинвест» Минского района не могут сказать, где он. А компания-проектировщик прекратила свое существование в 2013 году. Мы не смогли найти никакой информации об этой фирме.

Устав получать ответы, в которых говорится, что денег в местном бюджете на развитие инфраструктуры нет, люди будут строить дорогу сами.

— Мы просим помочь нам хотя бы с техникой, — говорит Екатерина. — Шапиро как-то обещал помогать тем людям, которые за свой счет строят дорогу. Хотя бы грейдер нам выделили на некоторое время. Мы обращались в сельсовет, но нам отказали. Сказали, что могут помочь с изготовлением проекта, который уже был.

Не слышат граждан ни в облисполкоме, ни в райисполкоме: Бровок нет в планах по устройству дорог. Местные жители готовят коллективное обращение в прокуратуру и другие контролирующие органы: они хотят выяснить судьбу государственных денег, выделенных на проектирование дорог, строительство скважины. Также им интересно, на что были потрачены деньги от проданных участков.

Екатерина говорит, что из-за отсутствия обещанной инфраструктуры некоторые люди даже не начинали строиться. Теперь сельсовет пытается отобрать у них участки: мол, нарушаете законодательство…